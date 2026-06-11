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11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

“Yılda iki kez zam yapılmalı”

11 Haziran 2026, Perşembe 17:00
İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise asgarî ücretin yılda en az iki kez güncellenmesi gerektiğini, mevcut ekonomik programın dar gelirliyi koruyamadığını savundu.

Akalın, “Bugün milyonlarca emekli ve emekçi açlık sınırının altında gelirle  yaşam mücadelesi vermektedir. Çalışanların, asgarî ücretlinin aldığı ücret daha cebine girmeden enflasyon karşısında değer kaybetmektedir. Dolayısıyla daha önceden de söylediğimiz gibi, bu enflasyonist ortamda asgarî ücret yılda en az 2 kez gözden geçirilmelidir.” diye konuştu.

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“Ekonomik tablo ağırlaşıyor”

CHP’li Şeref Arpacı, ekonomik göstergelerin kötüleştiğini, şirket ve esnaf kapanışlarının arttığını belirterek mevcut tabloyu “baş ağrısı” olarak tanımlamanın gerçekleri yansıtmadığını ifade etti. Arpacı, Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in “Uygulanan tedavinin etkileri olur, yan etkileri olur” diyerek mevcut durumu basit bir baş ağrısına benzettiğini ifade ederek,  “Şimdi anlatayım ben size baş ağrısı mıymış? Bakın, Merkez Bankası üç senede 2,5 trilyon zarar etti, beş ayda faize 1,24 trilyon ödedik, 2026’da ödeyeceğimiz toplam rakam 2,7 trilyon lira. Bu baş ağrısı mı?” diye sordu.

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