Bize örnek olur mu? - Macaristan, milletvekili maaşlarını % 40 oranında düşüyor?

Macaristan Parlamentosu, milletvekili maaşlarının yüzde 40 oranında düşürülmesini onayladı.

Yeni Başbakan Peter Magyar’ın hükümeti, bu adımla bir yandan devlet bütçesini rahatlatmayı hedeflerken, diğer yandan da 16 yılık Viktor Orban döneminden net bir kopuş mesajı vermeyi amaçlıyor. Oylama sonucunda milletvekillerinin brüt temel maaşı gelecek aydan itibaren yaklaşık 3 bin 690 euro olacak. Bu tutar hâlâ ülke ortalamasının üzerinde olsa da, Orban dönemindeki seviyenin belirgin şekilde altında kalıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre Magyar, göreve geldikten sonra önce kendi maaşını yarıya indirdi. “Siyasetçiler kendilerini ayrıcalıklı bir sınıf değil, devletin hizmetkârı olarak görmeli” diyen Başbakan, değişimin önce yönetimden başlaması gerektiğini vurguladı. Hükümet, bu adımların Brüksel’e de açık bir mesaj olduğunu belirtiyor.

Macaristan, yolsuzluk iddiaları ve hukuk devleti tartışmaları sebebiyle dondurulan AB fonlarının serbest bırakılması için güven tazelemeye çalışıyor.

Haber Merkezi