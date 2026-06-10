İran-Sirik'te patlama sesleri duyuldu

İran basını, Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu. Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı. AA

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