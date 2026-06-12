Haklar ve Hudutlar İstanbul’da konuşuldu

Yeni Asya Gazetesi hanım okuyucuları İstanbul’da bir panel gerçekleştirdi. Panelde Bediüzzaman’ın “Cenab-ı Hakkın nazar-ı merhametinde, hak haktır; küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez” gibi düsturlarına dikkat çekildi.

İSTANBUL / YENİ ASYA - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Yeni Asya Gazetesi hanım okuyucuları önemli bir panel gerçekleştirdi. “İslâm Hukuku ve Medeni Hukuk Ekseninde Risale-i Nur Perspektifiyle Haklar ve Hudutlar” başlıklı toplantıda, gençlerin araştırmalarının neticelerini değerlendirdikleri masa çalışmalarının sonuç bildirileri okundu ve ardından bir panel gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program Aşr-ı Şerif ile başladı. Kur’ân tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan Nurkan Tezer, tüm İstanbul gençlerini harekete geçiren masa çalışmalarının serüvenini anlattı. Tezer, sonuç bildirilerini okuyan ve panel sunumlarını yapan gençler haricinde programa emeği geçen büyük bir ekip olduğunu ifade etti.

Açılış konuşması sonrasında masa çalışmalarının sonuç bildirileri okundu. Çevre Hakları Masası sonuç bildirisini Nevra Nur Kumandaş, Hayvan Hakları Masası sonuç bildirisini Ravzanur Güleçyüz, Çocuk ve Genç Hakları Masası sonuç bildirisini Tuğba Altınbaş Yıldız, Kadın Hakları Masası sonuç bildirisini Kübra Örnek Korkmaz, Erkek Hakları Masası sonuç bildirisini Tuğba Karakurt, Yaşlı Hakları Masası sonuç bildirisini Saliha İlhan Özdemir okudu.

EMANETÇİ HASSAS OLUR, HALİFE İMAR EDER

Programın panel kısmı ise Çevre Hakları ile başladı. Moderatörlüğünü Şulenur Yıldırım’ın yaptığı panelde İslâm ve Medenî hukuk açılarından çevre hakları sunumunu Handenur Yaşar yaptı. Bizlerin bu dünyada mutlak sahip değil, İlâhî birer emanetçi ve halife olduğumuza dikkat çeken Yaşar, “Emanetçi olmak, mülk üzerinde tasarruf ederken hıyanet etmemeyi ve son derece hassas davranmayı gerektirir. Halifelik görevi ise yeryüzünü imar etmek, tüm mahlukatın sessiz tesbihatlarını bir müfettiş gibi ‘tahiyyat’ ile Allah’a sunmaktır. Bu bilinç, ihtiyacımızdan fazlasına el uzatma hakkını elimizden alır” dedi.

Hayvan hakları masasının panelisti Beyzanur Altınbaş Göllü de Bediüzzaman’ın “Hakkın hatırı âlidir hiçbir hatıra feda edilmez” düsturunca İslâm dininin hayvan haklarını tam bir adalet ve merhametle gözetmiş, insanın hudutlarını da çizmiş olduğunu ifade etti. “Hayvan hakları bir ideolojik savunma biçimi değildir” diyen Göllü, her insanın, her Müslümanın hayatında gözetmesi gereken haklardan biri olduğuna dikkat çekti.

AİLEDE HEDEF; ADİL BİR DENGE

Kadın Hakları Masası panelisti Nesibe Ersoylu Usluer de İslâm ve medenî hukuk yönlerinden kadın haklarını ele aldı. İslâm’ın, kadının çalışmasını yalnızca ekonomik kazanç elde etme meselesi olarak görmediğini belirten Usluer, “İslâm kadın için çalışmayı fayda üretme, sorumluluk alma ve topluma katkı sunma biçimlerinden biri olarak değerlendirir. Bu anlayışta emeğin değeri; miktarıyla değil, niyetiyle, helalliğiyle ve ortaya çıkardığı faydayla ölçülür. Nitekim Asr-ı Saadet’e baktığımızda kadınların ticarette, eğitim faaliyetlerinde, sosyal hizmetlerde ve toplumsal dayanışma çalışmalarında aktif olarak yer aldıklarını görüyoruz. Bu durum bize İslâm’ın kadını toplumsal hayattan dışlayan değil, fıtratını ve şahsiyetini koruyarak topluma katkı sunmasını destekleyen bir yaklaşım ortaya koyduğunu göstermektedir” dedi. Usluer, İslâm’ın, haklar kadar sorumlulukları da gözettiğini anlattığı konuşmasında İslâm’ın hedefinin, kadın ve erkeği karşı karşıya getirmek değil, her ikisinin de kendi fıtratları içinde huzurla yaşayabileceği adil bir denge kurmak olduğunu ifade etti.

ERKEK MEKANİK BİR “SÜPER KAHRAMAN” MI?

Modern kültürün, erkeği hiç sarsılmayan, duyguları olmayan, acı çekmeyen, her şeyi tek başına çözen mekanik bir “süper kahraman” gibi sunduğunu dile getiren Erkek Hakları Masası panelisti Rüveyda Nur Boyacı Altuntaş ise, “İslâmiyet’in ideal erkek profili; dışarıya karşı vakar ve izzetli, ailesine karşı ise son derece merhametli, yumuşak ve şefkatli olandır. Erkeğin duygularını ifade edebilmesi, yorulabilmesi, kırılabilmesi ve gerektiğinde psikolojik destek alabilmesi, onun “insan olma” hakkının en tabiî parçasıdır” dedi. Kadın ve erkeğin birbirini doğru okuması gerektiğini dile getiren Altuntaş, “Kadınlar, erkeğin psikolojik direncini ‘hiç sarsılmamak’ olarak değil, ‘sarsılsa da sorumluluğunu, yuvasını terk etmemek’ olarak okumayı öğrenmelidir. Erkek ise, ‘Ben de insanım, acizim, yorulabilirim ama sorumluluklarımın bilincindeyim’ diyebilmelidir” sözleriyle sunumunu sürdürdü.

ÇOCUK KALBİ İMANLA BESLENMELİ

Çocuğun kalbinin nazik, hassas ve tesire açık olduğunu vurgulayan Çocuk ve Genç Hakları Masası panelisti Melike Nur Sağnak “Çocuk kalbi iman hakikatleriyle beslenmezse başka cereyanların, nefsanî heveslerin, dijital kültürün ve yalnız dünyaya bakan hedeflerin tesirine açık hâle gelir. Bu yüzden İslâm’ı anlatmak, çocuğun ruhuna dışarıdan ağır bir yük bindirmek değil; onda zaten mevcut olan hakikat meylini uyandırmak, beslemek ve muhafaza etmektir. Bu yüzden en temel hakkı fıtratındaki hakikate meyilli istidatları inkişaf ettirmelerine rehberlik edilmesidir” şeklinde konuştu.

BÜYÜKLERİN NASİHATİ MANEVİ BİR MİRAS

Panelin son konuşmacısı Zeynep Funda Yılmaz ise Yaşlı Hakları Masası adına bir sunum yaptı. “Yaşlıların manevî ihtiyaçlarından biri de hayat tecrübelerini aktarmaktır” diyen Yılmaz, “Aktif dinleme, yani onların nasihat etmelerine imkan tanımak, onlara değer verildiğini hissettiren şifadar bir yaklaşımdır. Büyüklerimizin nasihatlerini emanet olarak kabul etmek, bir bakıma manevî bir miras olarak görmek ve bu mirasa sahip çıkmak yüksek bir vefa göstergesidir. Yaşlılar için bu onların seriü-t teessür olan kalplerine sunulan en büyük ilaçtır ve o nazik kalbin en büyük hakkıdır” şeklinde konuştu.

Çevre illerden de misafirlerin katıldığı ve memnun olarak ayrıldıkları panel sonrası hanımların hazırladığı gıda kermesi ve Yeni Asya Neşriyat standı yoğun ilgi gördü.

