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12 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Nijerya'da bazı eğitim kurumları güvenlik sebebiyle kapatıldı

12 Haziran 2026, Cuma
Nijerya'da son dönemde artan toplu kaçırma olayları nedeniyle bazı eyaletlerde eğitim kurumları geçici olarak kapatıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin bazı eyaletlerinde silahlı grupların okulları hedef alabileceğine ilişkin güvenlik uyarılarının ardından bazı eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Kogi eyaletine bağlı İluke Bunu bölgesindeki bir okula düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Edo ve Nijer eyaletlerinde de olası kaçırma girişimlerine karşı alarma geçilerek bazı eğitim kurumları kapatıldı.

Kogi Eyaleti Polis Sözcüsü Salihu Afusat, yaptığı açıklamada, güvenlik tehdidi nedeniyle eyaletteki tüm okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Kogi'deki saldırıyı kınayarak yetkililere okulların ve öğrencilerin korunmasına yönelik güvenlik önlemlerini artırma çağrısında bulundu.

Edo'da ise Devlet Güvenlik Servisinin (DSS), okul çocuklarına yönelik olası bir toplu kaçırma planına ilişkin istihbarat raporunun ardından Akoko-Edo bölgesindeki 3 okulun geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

Nijer eyaletinin başkenti Minna'da da okullara saldırı düzenleneceği yönündeki iddialar nedeniyle veliler ve öğrenciler arasında panik yaşandı. Ancak eyalet polisi, kentteki okullara yönelik herhangi bir saldırı olmadığını ve dolaşıma sokulan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Nijerya'da son zamanlarda okullara düzenlenen saldırılarda artış yaşanıyor. Son olarak Oyo eyaletinin Oriire Yerel Yönetim Bölgesi'nde 15 Mayıs'ta 3 okula düzenlenen saldırılarda 40 öğrenci ve 7 öğretmen silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı gruplar, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

AA

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