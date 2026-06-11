“Asgarî ücret konuşulsun” teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM’de asgarî ücrete ara zam yapılması ve emeklilere seyyanen zam verilmesine ilişkin önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, iktidarın asgarî ücretli ve emeklilerin hayat şartlarından uzak olduğunu savunarak, çalışanların açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini söyledi. İktidarın yıl başında açıkladığı zam oranlarının enflasyon karşısında eridiğini belirten Ün, yıl içinde asgarî ücretlinin ve emeklinin gelir kaybına uğradığını ifade etti. Ün, bütçedeki faiz ödemeleri ve ekonomi politikaları sebebiyle “kaynak yok” söyleminin inandırıcı olmadığını belirterek, iktidarı sert sözlerle eleştirerek, “Asgarî ücrete Temmuz ayında zam yapmamak zulümdür. Vicdanı olan bu zulmün ortağı olmaz” dedi.

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