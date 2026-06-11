Rusya: Ukrayna, yolcu otobüsüne dron saldırısında bulundu; 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Rusya'nın Belgorod bölgesinin Operasyonel Merkezi, yolcu otobüsüne Ukrayna'nın dronla düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Belgorod bölgesindeki Voznesenovka köyünde yolcu otobüsüne dronla saldırı düzenlediği belirtildi. Bunun "terör saldırısı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Saldırıda araç hasar gördü, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi. AA

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