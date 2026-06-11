"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

İngiltere Savunma Bakanı istifa etti

11 Haziran 2026, Perşembe 17:00
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, savunma bütçesi konusunda Başbakan Keir Starmer ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Healey, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Starmer'a hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaştı.

Bakan Healey, mektubunda, hükümetin "Savunma Yatırım Planı" aracılığıyla savunma alanında daha fazla yatırımın yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Silahlı Kuvvetlerimize ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamayan 'Savunma Yatırım Planı' anlaşmasını kabul edemeyeceğimi sizlere açıkladıktan sonra, artık Savunma Bakanı olarak istifamı sunmaktan başka seçeneğim kalmadı." ifadesini kullandı.

Starmer'ı ülkeyi savunmak için gerekli devlet kaynaklarını tahsis etmemekle itham eden Healey, şunları kaydetti:

"Siz bunu başaramadınız, Maliye Bakanlığı ise tehditlerin arttığı bu dönemde ülkenin savunması için gerekli kaynakları ayırmaya yanaşmadı."

İngiltere’nin savunma ve maliye bakanlıkları, artan askeri harcama taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyor. Bu durum, İngiltere’nin Savunma Yatırım Planı’nın geçen yıldan bu yana ertelenmesine yol açtı.

AA

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail basını: İsrail, dünyanın en çok boykot edilen ülkesi oldu

    Trump: İran'la anlaşma "birkaç gün içinde" tamamlanacak

    Nijerya'da bazı eğitim kurumları güvenlik sebebiyle kapatıldı

    AB'nin tartışmalı Göç ve İltica Paktı yürürlüğe girdi

    “Asgarî ücret konuşulsun” teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    Faiz çözüm değil

    'Enflasyonu seviyorum'

    CHP İstanbul Milletvekili Emre: 28 üye Parti Meclisi'nden istifa etti

    İngiltere Savunma Bakanı istifa etti

    Rusya: Ukrayna, yolcu otobüsüne dron saldırısında bulundu; 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    “Yılda iki kez zam yapılmalı”

    Gençlerin evliliğini kolaylaştırın

    Filistinliler haşereler, sıcak hava ve su kıtlığıyla mücadele ediyor

    "Enflasyonu seviyorum"

    Dünyanın menfaati barışta

    Bize örnek olur mu? - Macaristan, milletvekili maaşlarını % 40 oranında düşüyor?

    Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer

    Çiftçiler isyan etti

    Vize vurgununu konuşalım

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump: İran'la anlaşma "birkaç gün içinde" tamamlanacak
    Genel

    İsrail basını: İsrail, dünyanın en çok boykot edilen ülkesi oldu
    Genel

    Haklar ve Hudutlar İstanbul’da konuşuldu
    Genel

    AB'nin tartışmalı Göç ve İltica Paktı yürürlüğe girdi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Nijerya'da bazı eğitim kurumları güvenlik sebebiyle kapatıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.