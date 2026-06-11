Faiz çözüm değil

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, “Faiz Yetmez” başlıklı analizinde, 2023 yılının ortasından bu yana uygulanan dezenflasyon programının sonuçlarını değerlendirdi.

Eğilmez, Türkiye’deki enflasyon direncinin temel kaynağının olumsuz beklentiler ve güven eksikliği olduğunu vurgulayarak, yalnızca faiz ve vergiyle kalıcı dezenflasyonun sağlanamayacağını, sürecin yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ekonomim’in haberine göre, uygulanan programın klasik IMF mantığıyla kâğıt üzerinde örtüştüğünü ancak kaynak kullanımı ve kademeli faiz artışları yönüyle ayrıştığını belirten Eğilmez, gelinen noktada yapısal adımlar atılmaksızın kalıcı tek haneli enflasyon hedefine ulaşılmasının mümkün görünmediğini ifade etti. Haber Merkezi

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