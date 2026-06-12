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12 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Trump: Duydunuz mu bilmiyorum, bugün İran ile savaşı bitirdik

12 Haziran 2026, Cuma 12:07
ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran ile savaşı bitirdik." dedi.

Georgia valiliği için yarışan Burt Jones'ın telefon üzerinden düzenlenen mitingine katılan Trump, İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, "Duydununuz mu bilmiyorum, bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular ki bu bizim ısrarcı olduğumuz bir konuydu. Tüm amacımız buydu. Amacımızın yüzde 95'i buydu." ifadelerini kullandı.

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İran basınına göre, ABD ile İran arasındaki mutabakat taslağının yeni detayları ortaya çıktı

Yarı resmi Mehr haber Ajansının haberine göre, ABD ile İran arasındaki 14 maddelik mutabakat taslağı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Buna göre, mutabakat taslağı, ABD’nin yaptırımları kaldırma, İran çevresindeki güçlerini çekme, deniz ablukasını kaldırma, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma, petrol yaptırımlarını kaldırma ve dondurulmuş İran fonlarını serbest bırakma taahhüdünü içeriyor.

ABD’nin İran ekonomisini yeniden inşa etme planı sunması gerektiği ifade edilen detayda, "İki ülke arasındaki nihai müzakereler ise İran'ın füze programı gündeme alınmadan, nükleer ve ekonomik konular üzerinde yürütülmelidir." ifadelerine yer verildi.

İleri sürülen taslağa ilişkin ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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İsrail basını: Bir bölge ülkesi, eski işbirliğine rağmen İran'a saldırılarda İsrail'e hava sahasını kapattı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, adı açıklanmayan bir bölge ülkesi, geçmişteki saldırılarda izin vermesine rağmen bu hafta başında İran'a düzenlenen yeni saldırılar sırasında hava sahasını İsrail'e kapattı.

Haberde, İsrail yönetiminin iki ülke arasında geçmişte olduğu gibi bir işbirliği beklemesi nedeniyle bu kararın sürpriz olduğu ve Tel Aviv'in hazırlıksız yakalandığı belirtildi.

Habere göre İsrail, hava sahasını kapatma kararının siyasi bir mesaj verme amacı taşıdığına inanıyor.

AA

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