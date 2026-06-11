Gençlerin evliliğini kolaylaştırın

Artan düğün ve evlilik masrafları gençlerin yuva kurmasını zorlaştırırken, İslâm’ın tavsiye ettiği külfetsiz nikâh anlayışının yaygınlaştırılması ve gençlerin evliliğinin kolaylaştırılması isteniyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu hareketlenirken, artan fiyatlar evlilik hazırlığı yapan çiftlerin bütçesini zorluyor. Gelinlikten düğün salonuna birçok kalemde ciddi maliyet artışları dikkat çekiyor. Bazı gelinlik mağazalarında deneme için ücret alınması sosyal medyada gündem oldu. İşletmelere göre gelinlik deneme ücretleri 500 TL ile 10 bin TL arasında değişebiliyor. Satın alma yapılması durumunda bu ücretin düşürüldüğü işletmeler de bulunuyor. Gelinlik fiyatları ise 30 bin TL’den başlayarak 200 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Maliyetler gençleri zorluyor

Düğün yemekleri de bütçeyi en çok etkileyen kalemler arasında yer alıyor. İstanbul’da kişi başı yemek fiyatlarının 1500 TL ile 3 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor. Düğün mekanlarında fiyatlar 80 bin TL’den başlarken, kişi sayısı ve tercih edilen hizmetlere göre yükseliyor. Damatlık fiyatları 10 bin TL seviyesinden başlarken, fotoğraf çekimleri 15-20 bin TL bandında ücretlendiriliyor. Düğün sezonuyla birlikte artan bu maliyetler, evlilik hazırlığı yapan çiftler için toplam bütçeyi her geçen yıl daha da yukarı çekiyor.

Evlilik fıtrî bir ihtiyaçtır

Bediüzzaman Said Nursî de, “İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler” diyerek nikâhın insanın fıtrî ve manevî ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir müessese olduğunu vurguluyor. Bediüzzaman, evlilik hakkında; “Bahtiyardır o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki, kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi içinde saadeti uhreviyesini kazanır” diyerek evliliğin iki dünya için de faydalı olacağını gösteriyor.

“Nikâhın hayırlısı, külfetsiz olanıdır”

Peygamber Efendimiz (asm), evliliğin kolaylaştırılmasını teşvik ederek, “Nikâhın hayırlısı, külfetsiz olanıdır” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 32) buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifte ise, “Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenâzeyi ve denk birini bulunca bekârı evlendirmeyi” (Tirmizî, Salât, 13/171) ifadeleriyle bekârların vakit kaybetmeden evlendirilmesini teşvik ediyor.