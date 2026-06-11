"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Gençlerin evliliğini kolaylaştırın

11 Haziran 2026, Perşembe 14:25
Artan düğün ve evlilik masrafları gençlerin yuva kurmasını zorlaştırırken, İslâm’ın tavsiye ettiği külfetsiz nikâh anlayışının yaygınlaştırılması ve gençlerin evliliğinin kolaylaştırılması isteniyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu hareketlenirken, artan fiyatlar evlilik hazırlığı yapan çiftlerin bütçesini zorluyor. Gelinlikten düğün salonuna birçok kalemde ciddi maliyet artışları dikkat çekiyor. Bazı gelinlik mağazalarında deneme için ücret alınması sosyal medyada gündem oldu. İşletmelere göre gelinlik deneme ücretleri 500 TL ile 10 bin TL arasında değişebiliyor. Satın alma yapılması durumunda bu ücretin düşürüldüğü işletmeler de bulunuyor. Gelinlik fiyatları ise 30 bin TL’den başlayarak 200 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Maliyetler gençleri zorluyor

Düğün yemekleri de bütçeyi en çok etkileyen kalemler arasında yer alıyor. İstanbul’da kişi başı yemek fiyatlarının 1500 TL ile 3 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor. Düğün mekanlarında fiyatlar 80 bin TL’den başlarken, kişi sayısı ve tercih edilen hizmetlere göre yükseliyor. Damatlık fiyatları 10 bin TL seviyesinden başlarken, fotoğraf çekimleri 15-20 bin TL bandında ücretlendiriliyor. Düğün sezonuyla birlikte artan bu maliyetler, evlilik hazırlığı yapan çiftler için toplam bütçeyi her geçen yıl daha da yukarı çekiyor.

Evlilik fıtrî bir ihtiyaçtır

Bediüzzaman Said Nursî de, “İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler” diyerek nikâhın insanın fıtrî ve manevî ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir müessese olduğunu vurguluyor. Bediüzzaman, evlilik hakkında; “Bahtiyardır o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki, kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi içinde saadeti uhreviyesini kazanır” diyerek evliliğin iki dünya için de faydalı olacağını gösteriyor. 

“Nikâhın hayırlısı, külfetsiz olanıdır”

Peygamber Efendimiz (asm), evliliğin kolaylaştırılmasını teşvik ederek, “Nikâhın hayırlısı, külfetsiz olanıdır” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 32) buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifte ise, “Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenâzeyi ve denk birini bulunca bekârı evlendirmeyi” (Tirmizî, Salât, 13/171) ifadeleriyle bekârların vakit kaybetmeden evlendirilmesini teşvik ediyor. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 401
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençlerin evliliğini kolaylaştırın

    Filistinliler haşereler, sıcak hava ve su kıtlığıyla mücadele ediyor

    "Enflasyonu seviyorum"

    Dünyanın menfaati barışta

    ABD: Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak - İran: Hava savunma sistemleri devreye girdi

    Bize örnek olur mu? - Macaristan, milletvekili maaşlarını % 40 oranında düşüyor?

    Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer

    Çiftçiler isyan etti

    Vize vurgununu konuşalım

    Bediüzzaman'ın ittihad çağrısı Bağdat’ta yankılandı: Dünya barışı İslâm birliğine bağlı

    Pakistan: Afganistan sınırında saldırılar düzenledik

    Filipinler'deki 7,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 45 oldu

    İtalya’dan, İsrailli Provokatör Bakan hakkında soruşturma

    AKP’liler de butlana karşı

    Uyuşturucu tehdidi büyüyor

    “Verilen sözler masada kaldı”

    BM’den Afganistan çağrısı

    Eğitimcilerden mülakat tepkisi

    60’ından sonra iş arayanların sayısı artıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD: Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak - İran: Hava savunma sistemleri devreye girdi
    Genel

    Dr. Enes Svraka: Peygamberimiz (asm) en iyi öğretmen
    Genel

    Dünyanın menfaati barışta
    Genel

    Gençlerin evliliğini kolaylaştırın
    Genel

    "Enflasyonu seviyorum"
    Genel

    Filistinliler haşereler, sıcak hava ve su kıtlığıyla mücadele ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.