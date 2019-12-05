‘Azledilmeli’

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda yapılan oturumda, Beyaz Saray’ın yürütülen yasal süreçle ilgili işbirliğinde bulunmadığı açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler’in açılış konuşmasının ardından gerçekleşen komisyonun ilk oturumunda dört anayasa hukuku uzmanı, Trump’ın Amerikan Anayasası’nı ihlâl ettiği suçlamalarının anayasal zeminini tartıştı. Demokratlar’ın şahidi olarak dinlenen üç anayasa hukuku uzmanı, Trump’ın Ukrayna’dan, ABD Başkanlık seçimlerinde rakibi olması ihtimali bulunan Joe Biden’ın soruşturulmasını istemesinin, azledilme gerekçesi olduğunu söyledi. Cumhuriyetçiler’in tanığı hukuk uzmanı ise delillerin yetersiz olduğunu savundu.

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