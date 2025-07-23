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23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Barrack baklayı ağzından çıkardı: İsrail bölünmüş bir Suriye’yi tercih eder

23 Temmuz 2025, Çarşamba
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Associated Press’e (AP) Suriye’deki gelişmelere ilişkin mülakat verdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack; İsrail'i eleştirdi, Şam yönetimini destekledi

 

İsrail’in Suriye’ye saldırılarını ABD’ye sormadığını ve ABD’nin bu kararda payı olmadığını savunan Barrack, İsrail’in müdahalesinin zamanlanmasının oldukça kötü olduğunu ve “çok kafa karıştırıcı bir fasıl daha meydana getirdiğini” vurguladı. “İsrail’in egemen bir devlete müdahale etmesini kabul edip etmemek zor bir soru” diyen Barrack, İsrail’in, Suriye’nin güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense ülkeyi “parçalanmış ve bölünmüş” görmeyi tercih edeceği değerlendirmesinde bulundu.

AA

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