AB: Gazze'den gelen görüntüler tahammül edilemez halde; bu durum artık sona ermeli!

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Gazze'den gelen görüntüler tahammül edilemez (halde). Gazze'deki siviller çok uzun süredir çok fazla acı çekiyor. Bu durum artık sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardımın "serbest, güvenli ve hızlı" şekilde ulaştırılması, uluslararası hukukla uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef almasına tepki gösteren von der Leyen, "Gazze'den gelen görüntüler tahammül edilemez (halde). Gazze'deki siviller çok uzun süredir çok fazla acı çekiyor. Bu durum artık sona ermeli." açıklamasını yaptı.

Von der Leyen, sivillerin asla hedef alınamayacağını vurgulayarak, İsrail'in AB ile Gazze'deki durumu iyileştirmeye yönelik yaptığı anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Costa da von der Leyen'le aynı fikirde

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X'ten von der Leyen'in mesajını yeniden paylaşarak, "Eklenecek bir şey yok. Gazze'deki durum tahammül edilemez (halde)." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 10 Temmuz'da, Gazze'ye günlük gıda ve diğer kamyonların girişinin artırılması, Ürdün ve Mısır yardım yollarının yeniden açılması, fırın ve mutfaklar yoluyla gıda malzemelerinin dağıtımının sağlanması, insani yardım tesislerinin kullanımı için yakıt teslimatının yeniden başlatılması, yardım çalışanlarının korunması, su arıtma tesisine elektrik tedarikinin yeniden verilmesi gibi adımlarda Tel Aviv'le anlaştıklarını açıklamıştı.

İsrail'in bugün Gazze'de yiyecek bulma umuduyla insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7, aç ve susuz bıraktığı, yerinden ettiği Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu ise 14 kişi yaşamını yitirmişti.