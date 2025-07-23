Bursa'da trafik kazası: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolunda, Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden Süleyman K. (19) idaresindeki 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Ç. yönetimindeki 16 ALZ 236 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman K. ile otomobilde bulunan sürücünün babası Şükrü K. (52) ve annesi Fatma K'nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Süleyman K'nin 5 yaşındaki kardeşi Alaattin K. ise yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Şükrü K'nin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. AA

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