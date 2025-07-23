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23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

42 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü

23 Temmuz 2025, Çarşamba 15:02
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler, 42 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

 

Yurt genelinde saat 09.00 ile 12.00 arasında en yüksek sıcaklık Şırnak'ın Cizre İlçesinde 44,6 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Aydın, Antalya, Ankara, Siirt, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Kilis, Manisa, Batman, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Malatya, Muğla, Denizli, Çanakkale, Adıyaman, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Adana, Çorum, Bursa, Burdur, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Elazığ, Artvin, Bartın, Sakarya, Tokat, Hatay, Mersin, Uşak, Zonguldak ve Tunceli'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

Bu 42 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 44,6 derece aralığında seyretti.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava nedeniyle yoğunluk oluştu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının 43,6 derece, deniz suyu sıcaklığının 28,6 derece nem oranının ise yüzde 78 ölçüldüğü Muğla'da, serinlemek isteyenler sahillere akın etti.

Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent sakinleri Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Selimiye ve Kız Kumu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Turistler şezlonglarda güneşlendi, denize girdi. Bazı turistler, su parklarında ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle adrenalin yaşadı.

Ula ilçesine bağlı sakin kent ünvanlı Akyaka'da, yerli ve yabancı turistler plajda güneşlendi, denize girdi. Bazı tatilciler kano ve rüzgar sörfü yaptı, doğal akvaryum olarak nitelendirilen Kadın Azmağı deresinde tekne turlarına katıldı.

Çevre ilçe ve yakın illerden günübirlik gelen çok sayıda yerli turist kent giriş ve çıkışında uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Bodrum ilçesinde de tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Sıcak havadan bunalan tatilciler denize girip serinlerken, bazı tatilciler de kapalı alanlarda oturmayı tercih etti.

Açıkta demirli yatlarda da bazı tatilcilerin su sporları yaparak zaman geçirdiği gözlendi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Ölüdeniz, Kumburnu ile Belcekız plajlarında da yoğunluk yaşandı.

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar sahilleri hareketlendirdi 

Mersin'in Silifke ilçesinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalanlar, denizde yüzerek serinledi.

Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının da yüzde 60'ı aştığı ilçede Taşucu, Arkum ve Atayurt mahallelerindeki kumsallarda yoğunluk oluştu.

Şemsiyelerin gölgelerinde dinlenen ziyaretçiler, serinlemek için denizde yüzerek vakit geçirdi.

Bazı yerli ve yabancı turistler de Taşucu Limanı'ndan kalkan teknelerle Akdeniz'in koylarını gezdi.

Ziyaretçilerden Ufuk Yumruoğlu, İstanbul'dan tatil için Silifke'ye geldiklerini söyledi.

Suda serinlemeye çalıştıklarını belirten Yumruoğlu, "Çok sıcak ve nem var. Bu şekilde ne kadar devam edecek bilmiyoruz ama çok fazla etkileniyoruz. Allah'tan deniz var. Suya girip çıktıktan sonra esintide serinlemek iyi geliyor." dedi.

AA

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    42 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü

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