Maaşların alım gücü eridi

2024 ve 2025 yıllarında asgarî ücret ile en düşük emekli maaşının altın karşısındaki alım gücünü kıyaslayan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Maaşlar altın üzerinden ciddi bir kayba uğradı. Veriler çalışanların ve emeklilerin alım gücündeki düşmeyi gösteriyor” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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21 Temmuz 2024 tarihinde 17 bin 2 lira olan net asgarî ücretle çalışanın 2.536 TL olan gram altın fiyatı üzerinden 6,7 gram altın alabilirken, 21 Temmuz 2025 itibarıyla net asgarî ücret 22 bin 104 TL’ye yükselmesine rağmen, aynı tarihte gram altın fiyatının 4.409 TL’ye ulaştığını ifade eden Gürer, “Bu durumda asgarî ücretle ancak 5 gram altın alınabilir hale geldi” diye konuştu. Gürer, verilere göre asgarî ücretin altın karşısında yaklaşık %25 oranında bir alım gücü kaybı yaşadığını söyledi.

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Vatandaş temel ihtiyaçlarını dahi taksitle alıyor

Yüksek enflasyon karşısında gelirleri eriyen milyonlarca vatandaş, geçimini kredi kartlarıyla sağlamaya çalışırken borç yükü de büyüyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) Haziran 2025 verilerine göre, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan harcama tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 1 trilyon 911 milyar liraya ulaştı. Bu artış, vatandaşın temel ihtiyaçlarını taksitle ve faizle karşılamak zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Nefes Gazetesi’nin haberine göre, Türkiye’de kredi kartı sayısı son bir yılda yüzde 9 artarak 135 milyona ulaştı. Banka kartları yüzde 12, ön ödemeli kartlar ise yüzde 8 oranında artış gösterdi.

Haber Merkezi