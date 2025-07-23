AYM Başkanı Kadir Özkaya, “Bir insan uzun ömürlü olmak isterse adaletli olsun. Bu durum devletler için de geçerlidir. Adaletli olmak ömrü uzatır” dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 30. yıldönümü dolayısıyla başkent Bakü’de düzenlenen “Anayasa Yargısı Yoluyla Anayasanın Üstünlüğünün Sağlanmasına İlişkin Modern Eğilimler” temalı uluslararası konferansa katıldı. Özkaya, anayasanın üstünlüğü ilkesinin demokratik sistemin temel taşı olduğunu vurguladı. Özkaya, “Bir insan uzun ömürlü olmak isterse adaletli olsun. Bu durum devletler için de geçerlidir. Adaletli olmak ömrü uzatır” dedi. Özkaya, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin, norm denetimi ile bireysel başvuru olmak üzere iki temel denetim yoluna sahip olduğunu belirtti. Bireysel başvuru, hukukun anayasallaşmasının teminatıdır Başkan Özkaya, bireysel başvurunun yalnızca hak ihlallerini denetleyen bir yol olmadığını, aynı zamanda hukukun anayasallaşmasını sağlayan güçlü bir araç haline geldiğini ifade ederek, “Bireysel başvuru yolu, hukukun anayasallaşmasının hem itici gücü hem de teminatı haline gelmiş bulunmaktadır. Anayasa’ya uygun yorum ilkesinin yalnızca teorik bir norm olmaktan çıkıp somut davalarda denetlenebilir bir zorunluluk haline gelmesi, modern anayasa yargısının en dikkat çekici dönüşümlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Anka

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