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22 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Uluslararası basının Gazze'ye girişine izin verilmesini istedi

22 Temmuz 2025, Salı 16:54
Fransa hükümeti, İsrail’in saldırıları altındaki insani yardım girişinin dahi engellendiği Gazze’ye uluslararası basının girişine izin verilmesini talep etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot resmi ziyaret için gittiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de açıklamalarda bulundu.

Fransız haber ajansı AFP'nin Gazze’deki çalışanlarını "sürdürülemez yaşam şartları altında" oldukları için tahliye edeceği yönündeki açıklamalarına değinen Barrot, “Gelecek haftalarda bazı basın işbirlikçilerini (Gazze’den) çıkarabileceğini umuyorum. Bunun için çok çaba ve enerji sarf ediyoruz." dedi.

Barrot, açlık tehlikesi altındaki bölgede yaşananların dünyaya duyurulması için "özgür ve bağımsız basının Gazze’ye girişine izin verilmesini" istedi.

Gazze için ateşkes çağrısını yineleyen Barrot, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletmesine de tepki gösterdi.

Barrot, "İsrail'in Gazze’deki askeri operasyonlarının artık hiçbir gerekçesi yok. Bu saldırılar zorla yerinden edilmeleri artıracak, halihazırda felaket boyutundaki durumu daha da kötüleştirecek. Bunları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açlık nedeniyle ölümler yaşanıyor

AFP, açlıktan ölme riskleri nedeniyle Gazze'deki çalışanlarını tahliye edeceğini duyurmuştu.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık sebebiyle ölenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

Öte yandan İsrail, gıda yardımı almaya çalışan Filistinlileri de hedef alıyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu en az 1021 Filistinli öldü, 6 bin 500'den fazlası da yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli öldü, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

AA

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