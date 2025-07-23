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23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Filistin’den imdat çığlığı

23 Temmuz 2025, Çarşamba 10:30
Filistin’in Arap Birliği Daimî Temsilcisi Muhenned el-Akluk, Arap Birliğini Gazze’deki insanî kriz için yarın olağanüstü toplantıya çağırdı.

Filistin resmî haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Arap Birliği toplantısında Gazze Şeridi’nde tehlikeli boyuta ulaşan durumu ve İsrail’in Filistin halkı ve kutsallarına yönelik sürdürdüğü saldırıların ele alınacağını aktaran Akluk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çağrı, İsrail ablukasıyla Gazze Şeridi’nde sivil halka karşı felaket boyutuna varan açlık ve ölüm vakaları üzerine yapıldı. İşgalci güçler, dayattıkları ablukayla aç kalan insanları kasıtlı olarak yardım dağıtım noktalarında topladıktan sonra ateş açarak öldürüyor. Aileleri için yiyecek almaya çalışırken öldürülen Filistinli sayısı 1000’e ulaştı. Akluk, “İsrail’in sözde insanî yardım adı altındaki planı, Filistinlileri öldürmek için kullandığı yeni silahın adıdır, bununla da uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ediyor” dedi.

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İsrail vahşetine ortak kınama

26 uluslararası ortak, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’ye “yardımların damla damla verilmesini ve sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini” kınadı.

İngiltere, Fransa ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu 26 uluslararası ortak, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’ye “yardımların damla damla verilmesini ve sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini” kınadı. 26 uluslararası ortağın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Yardımların damla damla verilmesini ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz. 800’den fazla Filistinlinin yardım ararken öldürülmüş olması dehşet verici. İsrail hükümetinin sivil halka yönelik temel insanî yardımları reddetmesi kabul edilemez. İsrail, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli.”

İnsanî yardıma izin verin

Müzakere edilmiş ateşkesin, esirleri evlerine götürmek ve ailelerinin ıstırabını sona erdirmek için en iyi umut olduğu vurgulanan açıklamada, “İsrail hükümetini, yardım akışı üzerindeki kısıtlamaları derhal kaldırmaya ve Birleşmiş Milletler (BM) ile insanî yardım kuruluşlarının hayat kurtaran çalışmalarını güvenli ve etkin şekilde yapmalarına acilen izin vermeye çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, uluslararası ortakların, acil ateşkes ile İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için güvenlik ve barışa giden siyasî yolu desteklemek üzere daha ileri adımlar atmaya hazır oldukları bildirildi. 

Kimler imzaladı?

Açıklamaya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Lahbib’den oluşan 26 uluslararası ortak imza attı. Londra - aa

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İsrail eski savunma bakanı: Aç bırakmak savaş suçu 

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moshe Yaalon, X platformundan İsrail güvenlik kurumlarının başında bulunan yetkililere hitaben bir mesaj paylaştı.

Yaalon mesajında, “Ayırmaksızın bütün halkı evlerinden tahliye etmek, evlerini sistematik olarak yıkmak ve onları gönüllü göç amacıyla insanî şehir gibi küçük bir alanda toplamak, tüm bunlar uluslararası hukuka göre bir dizi savaş suçudur.” ifadesini kullandı. “Halkın gönüllü göç hedefiyle aç bırakılması bu bir savaş suçudur ayrıca ahlâkî değerlerimizle de çelişen bir eylemdir.” diyen Yaalon, “ateş açmak ve hayatî tehlike olmaksızın öldürmenin” de bir savaş suçu olduğunu kaydetti.

Kudüs - aa

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Beyaz Saray Netanyahu’dan endişeli

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Suriye’yi bombalamasından haberdar olmadığını ifade etti.

ABD’de, bazı Beyaz Saray yetkililerinin, Suriye’de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vuran İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bundan sonra yapabilecekleri konusunda endişeli olduğu öne sürüldü. Bazı Beyaz Saray yetkilileri, Trump yönetimi içinde Netanyahu’ya karşı artan bir “şüphecilik” olduğunu belirtmişti. Ankara - aa

AA

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