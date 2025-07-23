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23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Halil Uslu kabri başında dualarla yâd edildi

23 Temmuz 2025, Çarşamba
Ömrünü iman ve Kur’ân hizmetine adayan merhum Halil Uslu Konya Yeni Asya okuyucuları tarafından unutulmadı.

'Sultan'ın berzah seferi

 

Gazetemiz yazarlarından merhum Halil Uslu Ağabey vefatının 10. sene-i devriyesinde kabri başında anıldı. Her sene olduğu gibi bu sene de, ömrünü iman ve Kur’ân yolunda hizmetle geçirmiş olan Halil Uslu, Konya Yeni Asya okuyucuları ve sevenleri tarafından unutulmadı. 

Halil Uslu Ağabey Konya’nın entellektüel camiası ve basın dünyasının tanıdığı bir isimdi. Mevlânâ âşığı olan Uslu, Konya’daki bazı STK’lar tarafından tertiplenen programlarla da her sene hatırlanıyor.

Halil Ağabey katıldığı bütün programlarda Üstad Bediüzzaman’dan mutlaka bahsederdi. Abdülmecid Nursî, Risale-i Nurda 40 Hadis, Müjde Peygamberi, Şifalı Bitkiler gibi birçok eseri da yayın hayatına kazandırmış değerli bir araştırmacı-yazar olarak manen hizmetlerine devam ediyor. 

Aynı kabristanda medfun olan, Abdülmecid Nursî ve eşi Rabia Hanım, Mustafa Türkmenoğlu ve Said Gecegezen ağabeyler gibi diğer Nur talebelerinin de ruhuna fatihalar okundu. Aile fertlerinin de iştirak ettiği program, Yasin-i Şerif ve hatim duasının ardından yapılan ikramlarla son buldu.

KONYA - YENİ ASYA

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