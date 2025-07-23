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23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

"Savaş hedeflerine" çok yakın olduklarını iddia etti

23 Temmuz 2025, Çarşamba 09:18
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 aydır sürdürdükleri saldırı ve yardım ambargosu nedeniyle açlıktan ölümlerin günden güne arttığı Gazze Şeridi'nde, savaş hedeflerine varmaya çok yakın bir noktada olduklarını iddia etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katz'ın Orta Doğu'da yürüttükleri saldırılara ilişkin ordu yetkilileriyle yaptığı durum değerlendirmesindeki açıklamalarına yer verildi.

Durum değerlendirmesine Katz'ın yanı sıra İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bazı üst düzey ordu yetkilileri ve Mossad ile Şin Bet yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

Katz İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Hamas'ın yok edilmesi olmak üzere Gazze’de belirledikleri "savaş hedeflerine" en yakın noktada olduklarını ifade etti.

Gazze Şeridi ile Yemen'e saldırmaya devam ettiklerini belirten Katz ancak İran, Lübnan ve Suriye'de yaptıkları gibi "kararlı saldırılarla" buraların da tamamen "çözülmesi için" harekete geçmeleri gerektiğini savundu.

Yeniden saldırma olasılıklarının olduğu ifadeleriyle İran'ı da tehdit eden Bakan Katz, 12 gün boyunca sürdürdükleri saldırılarla elde ettiklerini öne sürdüğü "kazanımlar ve hava üstünlüğünün korunması” ile ”İran'ın nükleer ve füze projelerini yeniden başlatılmasını" önlemek adına ilerisi için bir plan ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

Katz, İsrail’in Suriye ve Lübnan'da işgal ettiği topraklarda bulunmasının "hayati öneme sahip olduğunu" iddia etti.

İşgal altında tuttukları Filistin toprağı Batı Şeria’daki mülteci kamplarına düzenledikleri saldırılarının "başarılı olduğunu" ileri süren Katz, mülteci kamplarına saldırı ve baskınlarını sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyerek iki hastaneyi kuşattı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, Nablus şehrine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin, kentteki Rafidya Hastanesi'ni kuşatarak acil servis girişlerinin yakınına konuşlandığı ve ses bombaları attığı kaydedilen haberde, İsrail güçlerinin ayrıca Arap İhtisas Hastanesini de kuşattığı ifade edildi.

Görgü tanıkları da yaptıkları açıklamada, İsrail askeri araçlarının Nablus'a baskın düzenleyerek Rafidya ve Arap İhtisas hastanelerine doğru yöneldiğini ve iki hastaneyi kuşattığını söyledi.

AA

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