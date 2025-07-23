Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah herkese kendi kazandığının karşılığını verir. Muhakkak ki Allah hesabı çok çabuk görendir. İbrahim Suresi: 51 HADİS: Mü’minin şerefi, geceleyin namaz kılması; izzeti de insanların elindekine karşı bir beklenti içerisinde olmamasıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2442

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