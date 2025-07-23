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23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsraillileri taşıyan kruvaziyerin yolcu indirmesine izin vermediler

23 Temmuz 2025, Çarşamba 09:23
Yunanistan'da Filistin'e destek vermek isteyen bir grup, yaptıkları eylemle, İsraillileri taşıyan kruvaziyerin Siros Adası'na yolcu indirmesine izin vermedi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bölgedeki eğitim sendikaları, İsrailli "CROWN IRIS" isimli kruvaziyerin, bugün Siros Adası'na geldiği saatler için Filistin halkına destek eylemi çağrısında bulundu.

Çağrıya uyan sendikalı işçiler, öğrenciler ve Ada halkı, Siros Limanı'nda bir araya geldi.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan grup, eylemleriyle gemideki İsrailli yolcuların limanda inmesine engel oldu.

Yerel basın temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, gemi, Ada'dan ayrılmak zorunda kaldı.

Öte yandan, İsrail basını, geminin 1600 yolcusuyla Siros Adası'ndan ayrılıp Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine doğru yola çıkmasının beklendiğini aktardı.

Öncesinde ise İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile görüşerek gemiyle ilgili konunun çözümü için müdahalede bulunmasını talep ettiği belirtildi.

AA

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