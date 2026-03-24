"Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz"

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, Umman Denizi ile Hürmüz Boğazı’nı kontrol altında tuttuklarını dolayısıyla Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Zülfikari, Basra Körfezi’ne mayın döşenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran’ın, Umman Denizi ile Basra Körfezi’nin kontrolünü elinde bulundurduğunu, Hürmüz Boğazı’nın da tamamen kontrolleri altında olduğunu belirten Zülfikari, Basra Körfezi’ne mayın döşenmesine ihtiyaç duymadıklarını ancak ihtiyaç halinde her türlü imkandan da faydalanacaklarını söyledi. Zülfikari ayrıca, bölge dışı ülkelerin Basra Körfezi'ne müdahale etme hakkı olmadığını dile getirdi. AA

Okunma Sayısı: 186

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.