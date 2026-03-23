ABD-New York'ta yolcu uçağı itfaiye aracına çarptı: Pilot ve yardımcı pilot öldü

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarpması sonucu pilot ve yardımcı pilot öldü.

CNN'in haberine göre, Kanada'nın Montreal kentinden havalanan Air Canada'ya ait uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı. Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, 72 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçaktaki pilot ve yardımcı pilot öldü. Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve itfaiye aracındaki 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Havalimanı geçici süreyle kapatıldı. AA

Okunma Sayısı: 291

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.