

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Suriye Haseke'de sel: 400 ev zarar gördü, 500 aile tahliye edildi

23 Mart 2026, Pazartesi 23:06
Suriye'nin Haseke ilinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel sebebiyle 400 ev zarar gördü, 500 aile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Telhamis beldesinde, bayramın ikinci gününden itibaren artan sağanak yağışlar ve taşan dereler sebebiyle 400 ailenin evini su bastı

Afetzedelerin büyük bölümü evlerini terk ederken eşyalarını dahi kurtaramadı ve birçok aile komşularına veya geçici barınma alanlarına sığındı.

Deyrizor Sivil Savunma Operasyonları Müdürü Usame Arabo yaptığı açıklamada, müdürlük bünyesindeki ağır iş makineleri ve çok sayıda ekibin afet bölgesine sevk edildiğini söyledi.

Evlerin daha fazla zarar görmesini engellemeye çalıştıklarını kaydeden Arabo, sel sularının etkisini azaltmak için drenaj kanalları açıldığı ve toprak setler oluşturulduğunu ifade etti.

Arabo, sel sebebiyle yaklaşık 400 evin zarar gördüğünü, bu evlerin büyük kısmının kerpiç yapılar olduğu için zararın arttığını söyledi.

Selden zarar gören bölge sakini Vadha Ali, "Sadece üzerimizdeki kıyafetlerle çıkabildik. Evimiz tamamen yıkıldı ve yerle bir oldu. Zor bela çocuklarımız ile birlikte dışarı çıkabildik" dedi.

Devlet yetkililerinden yardım talep ederek Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya seslenen Ali, "Tamamen mağdur olduk. Kimsemiz yok ve evlerimizi yeniden inşa edebilecek imkanımız da kalmadı." ifadelerini kullandı.

Bölgede altyapının yetersizliği ve kerpiçten yapılmış evlerin dayanıksızlığının, felaketin boyutunu artırdığını ifade eden bir başka belde sakini Muhammed Hasan ise, "Böyle bir taşkın yaklaşık elli yıldır görülmemişti. Evlerimiz basit ve kerpiçten yapıldığı için saatler içinde birçoğu yıkıldı. Benim evim de şu anda yıkılma tehlikesi altında" dedi.

Ailelerin zaten temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun olduğunu belirten Hasan, "Aileler komşulara ve akrabalara sığındı. Çok sayıda aile ise yeni inşa edilmiş, kapısı ve penceresi olmayan bir camide kalıyor. Soğuk ve açlıkla mücadele ediyorlar."ifadelerini kullandı.

Yetkililerden ve insani yardım kuruluşlarından acil destek talep eden Hasan, "Telhamis beldesi afet bölgesine dönüştü." diye konuştu.

 

AA

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Said Nursi Dinle Bilimi buluşturdu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Suriyeli Alim Prof. Dr. Hüseyin Abdülhâdî: Bediüzzaman'ın fikirlerine insanlığın ihtiyacı var
    Genel

    Neslin ihyasında Bediüzzaman modeli
    Genel

    Tek çıkış yolu meşveret ve şûrâ
    Genel

    İran: Elektrik santrallerine saldırırlarsa İsrail-ABD üslerine elektrik sağlayan santralleri hedef alacağız
    Genel

    Son dersten ilk emre!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Netanyahu'yu affetmediği için Herzog'u "acınası" olmakla suçladı
    Genel

    Zamanın Bedii’nden Genç Fidanlar’a: Gençlik baharı imanla ebedîleşir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.