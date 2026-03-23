"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Zamanın Bedii’nden Genç Fidanlar’a: Gençlik baharı imanla ebedîleşir

23 Mart 2026, Pazartesi 00:29
Bediüzzaman'ın gençliğe bakışı, kuru bir nasihatten öte, fıtrî bir uyanış çağrısıdır. Bediüzzaman, hayatını; iman fidanları yetiştirmeye adamış, en sert kışlarda bile baharın müjdesini vermekten vazgeçmemiştir.

Vefatının yıldönümünde Bediüzzaman Said Nursî’yi anmak; bir davanın, bir tefekkürün ve sönmeyen bir nurun izini sürmektir. Fidanlığımızdaki her bir filiz, toprağa düşen her bir tohum, aslında Bediüzzaman’ın ‘Gençlik Rehberi’ eserinde çizdiği muazzam tablonun birer cüzü gibidir. Bediüzzaman, hayatını; iman fidanları yetiştirmeye adamış, en sert kışlarda bile baharın müjdesini vermekten vazgeçmemiş bir maneviyat unsurudur.

Bediüzzaman’ın gençliğe bakışı, kuru bir nasihatten öte, fıtrî bir uyanış çağrısıdır. Üstad, gençliği; hayatın baharı olarak nitelerken, bu baharın ancak imanla ebedîleşeceğini söylemiştir.

Bugün fidanlığımızda boy veren ağaçlar nasıl ki güneşin ışığına, toprağın sadakatine muhtaçsa; günümüz gençliği de modern zamanın fırtınalarına karşı Kur’ân’ın sarsılmaz hakikatlerine o denli muhtaçtır. Bediüzzaman’a göre bir genç, iffetiyle, ilmiyle ve ihlasıyla toplumu ayakta tutan bir sütundur.

Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatının üzerinden geçen yıllar, bıraktığı mirasın eskimediğini, aksine her geçen gün daha da taze bir nefes olduğunu ispatlamıştır. ‘Baki bir gençlik’ arayanlara sunduğu reçete, bugün fidanlığımızın her köşesinde yankılanan bir hakikattir. Tohum toprağa emanet, gençlik ise hakikate. Bediüzzaman’ın rahmetle anıldığı bu günde, bizler de onun işaret ettiği nurlu ufka doğru, kökleri maziye bağlı, dalları istikbale uzanan nesiller yetiştirme gayretindeyiz. Ruhun şad olsun ey zamanın garibi...

YENİ ASYA FİDANLIK

***

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.