"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Trump'ın İran'ın enerji altyapısına saldırıyı 5 günlüğüne erteledi; İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı

23 Mart 2026, Pazartesi 16:32
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı planını 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasının ardından, İsrail ordusu Tahran'a yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'a yeni dalga hava saldırısı başlatıldığı bildirildi.

 

Saldırının, Trump'ın, İran'ın enerji altyapısına saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Trump, ABD'nin Tahran yönetimiyle son iki gündür "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yürüttüklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, "derinlemesine, detaylı ve yapıcı" olarak nitelediği görüşmelerin başarısı üzerine Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini açıklamıştı.​​​​​​​

Başkentin farklı bölgelerinden dumanlar yükseldi 

Savaş uçaklarının sesi duyulduktan kısa süre sonra Tahran'ın farklı noktalarında patlamalar medyada geldi.

Saldırı sırasında İran'a ait hava savunma sistemleri devreye girerken, başkentin farklı bölgelerinden dumanlar yükseldi.

Öte yandan Tahran semalarında yer yer savaş uçaklarının sesi duyulmaya devam ediyor. 

İran'ın batısında ABD-İsrail saldırılarında 6 kişi öldü

İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Hürremabad kentinde ABD-İsrail'in sivil yerleşim noktalarına düzenlediği saldırılarda 6 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran basınının Loristan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Loristan'ın Hürremabad kentinin kuzeyindeki sivil yerleşim noktalarına düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 6 kişi öldü.

Birçok evin hasar gördüğü ve 4 binanın ise yıkıldığı saldırılarda, 43 kişinin de yaralandığı bildirilirken can kaybının artabileceği bilgisi verildi.

Tebriz kentine düzenlenen iki saldırıda 6 kişi öldü

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentinde, dün gece sivil yerleşim noktalarına düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 6 kişinin öldüğü belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, Doğu Azerbaycan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Tebriz'in Nasr bölgesinde sivil bir binaya düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Tebriz'in kuzeydoğusundaki Rab-ı Reşidi bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin öldüğü aktarıldı.

İran'da Buşehr Meteoroloji Müdürlüğü, "Dünya Meteoroloji Günü"nde ABD-İsrail tarafından vuruldu

İran'ın Buşehr kentindeki Meteoroloji Müdürlüğü binasının 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde ABD-İsrail tarafından hedef alındığı ve saldırıda Havaalanı Meteoroloji Dairesi Başkanı Yusuf Sobhanineseb'in öldüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Buşehr'in merkezindeki sivil yerleşim yerinde bulunan Buşehr Eyaleti Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası, sabaha karşı ve sabah saatlerinde iki kez ABD-İsrail tarafından saldırıya uğradı.

Buşehr Meteoroloji Genel Müdürü Peyam Musaidi, meteoroloji binasına saldırının bugün, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bu eylem, İran milletinin düşmanlarının düşmanca doğasını bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Musaidi, saldırıda Buşehr Havaalanı Meteoroloji Dairesi Başkanı Yusuf Sobhanineseb'in öldüğünü bildirdi. 

İran: Basra Körfezi kıyısında saldırı girişiminde bulunan ABD'ye ait 2 İHA imha edildi

İran ordusu, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas kentinde İran donanmasına saldırı girişiminde bulunan ABD'ye ait iki kamikaze insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD terörist ordusuna ait iki intihar saldırısı insansız hava aracı, Bender Abbas'taki deniz birliklerine saldırmadan önce donanma savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar ABD-İsrail'e ait 129 İHA'nın savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

AA

