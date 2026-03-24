"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2026 SALI - YIL: 57

Texas'ta petrol rafinerisinde patlama meydana geldi

24 Mart 2026, Salı 11:00
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Port Arthur kentindeki bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Port Arthur Polis Departmanından yapılan açıklamada, Valero Energy şirketine ait rafineride patlama yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.

Port Arthur Belediye Başkanı Charlotte M. Moses, yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Yetkililer, kentin batı kesiminde yaşayanlardan güvenlik gerekçesiyle evlerinde kalmalarını istedi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda rafineriden yoğun duman yükseldiği görülüyor.

Valero Energy şirketinin internet sitesindeki bilgiye göre, rafineride yaklaşık 770 çalışan bulunuyor ve günlük yaklaşık 435 bin varil petrol işleyebiliyor.

AA

    ABD Nebraska'da devam eden yangınlarda yaklaşık 324 bin hektarlık alanı kül oldu

    Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısı 1 milyon 160 bini geçti

    Pasifik ada ülkesi açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem

    Vietnam bazı uçuşları durdurmaya hazırlanıyor

    "Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymuyoruz"

    Bediüzzaman dünya çapında anlatılmalı

    Suriye Haseke'de sel: 400 ev zarar gördü, 500 aile tahliye edildi

    Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri'ndeki Deallafe Köprüsü'nü vurdu

    "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı"

    HRV: Keyfî kısıtlamalar, yargıya güveni sarsıyor

    Netanyahu da yardım istedi

    Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 40 meslek açıklandı

    Trump'ın İran'ın enerji altyapısına saldırıyı 5 günlüğüne erteledi; İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı

    ABD-New York'ta yolcu uçağı itfaiye aracına çarptı: Pilot ve yardımcı pilot öldü

    İran: Elektrik santrallerine saldırırlarsa İsrail-ABD üslerine elektrik sağlayan santralleri hedef alacağız

    Netanyahu'yu affetmediği için Herzog'u "acınası" olmakla suçladı

    Said Nursi Dinle Bilimi buluşturdu

    Zamanın Bedii’nden Genç Fidanlar’a: Gençlik baharı imanla ebedîleşir

