Netanyahu da yardım istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla ülkenin ABD ile İran’a karşı yürüttükleri saldırılara katılması gerektiğini savundu.

Başbakan Netanyahu, İsrail’in güneyindeki Arad şehrinde İran misillemesinde vurulan bölgeye ziyaretinde 23 gündür İran’a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu. ABD ve İsrail’in tüm dünya için birlikte çalıştığını öne süren Netanyahu, “Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor” dedi. Trump’ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını söyleyen Netanyahu, “Artık hareket geçme zamanı” ifadesini kullandı. AA

