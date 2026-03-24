Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısı 1 milyon 160 bini geçti

Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında ülke içinde zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyon 162 bin 237'ye yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Seyyid, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 162 bin 237 kişinin başvurduğu belirtti.

Açılan 645 barınma merkezine 133 binden fazla kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşan Bakan Seyyid, yerinden edilenlere gerekli hizmetleri sunmak için ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerle koordineli çalıştıklarını söyledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarını esir aldığını iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 19'ncu Tümen'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna tanksavar füzesi ateşleme ve İsrail'in kuzeyini hedef alma hazırlığı yapan Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'nun birkaç mensubunun tespit edildiği ve teslim oldukları iddia edildi.

İsrail ordusu tarafından alıkonulan bu kişilerin sorgulanmak üzere İsrail'e nakledildiği belirtilen açıklamada, bölgede çok sayıda silah ve teçhizatın da bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, ilk tespitlere göre, söz konusu şahısların İran'a yönelik saldırıların başlangıcında Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinden güneye geçtikleri iddiasına yer verilerek Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

Bölgeden aktarılan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 4 yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail saldırısının ardından Beyrut ve çevresinde patlama sesleri duyuldu, hedef alınan yerlerden dumanlar yükseldi.

İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki bazı köylere saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki el-Burğuliyye ve Reşidiyye köylerine saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

Tahliye tehdidini sürdüren Adraee, bölge halkından Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1039'a çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 10 artarak 1039'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 10 artarak 1039'a, yaralı sayısının ise 2 bin 876'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 1029 kişinin öldüğünü, 2 bin 786 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Aley ilçesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından Aley'e bağlı Beşamun kasabasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı düzenledi.

Aktardılan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Dahiye'yi yarım saat içinde 3 kez hedef aldı.

İsrail saldırısının ardından başkent Beyrut ve çevresinde güçlü patlama sesi duyuldu, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

Beyrut ve çevresinde uçak sesleri duyuluyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyrut'taki Hizbullah altyapısını hedef alan hava saldırıları başlattıklarını" belirtti.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1039'a yükseldiğini duyurmuştu.