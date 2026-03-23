HRV: Keyfî kısıtlamalar, yargıya güveni sarsıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davasını izlemek isteyen avukatların, gazetecilerin ve genel kamuoyunun erişimine keyfi kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktör Yardımcısı Benjamin Ward, “Adaletin yalnızca tecelli etmesi değil, tecelli ettiğinin görülmesi de gerekir. Bu temel ilke, özellikle de seçilmiş yetkililer yargılanırken ve yargılama kamuoyunu bu denli yakından ilgilendirirken, gazetecilerin, avukatların ve kamuoyunun duruşmalara erişimini gerekli kılar” dedi. Haber Merkezi

