Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri'ndeki Deallafe Köprüsü'nü vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki Deallafe Köprüsü'nü hava saldırısıyla vurdu.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinden kısa bir süre sonra Lübnan'ın güneyindeki bir köprüyü daha hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece boyunca ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sürdürdü.

Ülkenin güney batısında Hasbaya ve Mercayun bölgelerini birbirine bağlayan Dellafe Köprüsü İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Dellafe Köprüsü, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran, güney bölgeleriyle kuzeyin bağlantısını oluşturmasının yanı sıra doğuda Bekaa bölgesinden güneye geçişler için de kullanılıyordu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nebatiye vilayetinde bulunan Kakaiyya Köprüsü'nü şiddetli hava saldırılarıyla hedef alarak yerle bir etti.

İsrail ordusu Litani Nehri üzerindeki küçük bir köprüyü hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki küçük bir köprüyü hedef aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sayda kentinin güneyinde, Litani Nehri üzerindeki küçük Arzay-Burc Rahhal Köprüsü'nü hedef aldı.

Ayrıca, İsrail ordusu dün bombaladığı Kasımiye Köprüsü yakınındaki tali yola da hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki bir köprü için daha saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki bir köprü için daha saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Litani Nehri üzerinde Lübnan'ın güneydoğusundaki Hasbaya ve Mercayun bölgeleri arasındaki Delafe Köprüsü'ne saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

Tahliye tehdidini sürdüren Adraee, bölge halkından Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı el-Haniyye beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail saldırısında 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Mercayun ilçesine bağlı Mecdel es-Silm beldesinde de İsrail ordusunun bir motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sur kentinin doğusundaki Tebnin beldesini hedef alan İsrail saldırısında, beldedeki evler ve ticari işletmelerde ciddi hasar meydana geldi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye yönelik saldırılarını sürdürürken, Hizbullah da bölgedeki İsrail birlikleri ve İsrail'in kuzeyindeki bölgeleri roketlerle hedef alıyor.

Lübnan resmi haber ajansı: İsrail, ülkenin güneyindeki 3 beldeye fosfor bombasıyla saldırı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 beldeye fosfor bombalarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ülkenin güneyinde sahil kesimindeki Nakura, Hamul ve Beyada beldelerine fosfor bombalarıyla saldırı düzenledi.

Hizbullah saldırısında öldüğü duyurulan çiftçinin, İsrail ordusunca öldürüldüğü ortaya çıktı

İsrail'in kuzeyinde Hizbullah saldırısı sırasında öldüğü söylenen çiftçinin, İsrail ordusunun topçu ateşiyle öldüğü ortaya çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Misgav Am yerleşiminden Ofer Moskovitz'in (60) ailesine, Moskovitz'in ordunun topçu ateşiyle öldüğü bildirildi.

Haberde, İsrail ordusunun yürüttüğü askeri soruşturma sonucunda Moskovitz'in yanlışlıkla Lübnan'ın güneyi yerine Misgav Am yerleşimini hedef alan topçu ateşinde öldüğünün doğrulandığı aktarıldı.

İsrail basını, Misgav Am yerleşimine düzenlenen tanksavar füze saldırısında iki aracın isabet aldığını aktarmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da doğrudan isabet alan araçta bir kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın bölgeye roket saldırısı düzenlediği iddiasının ardından Moskovitz'in ordunun topçu ateşiyle ölmüş olabileceği ihtimalinin araştırıldığını duyurmuştu.

Ordu, yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını henüz kamuoyuna açıklamadı.

Lübnan’dan atılan roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 2 kişi yaralandı

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşiminde Lübnan'dan atılan roket nedeniyle biri ağır, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, roket saldırısının Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah mensuplarınca gerçekleştirildiği aktarıldı.

Lübnan’dan fırlatılan roketin yerleşim yerindeki yola isabet ettiği ve bir otobüste maddi hasara yol açtığı kaydedildi.

İsrail basını, Kiryat Şimona’da son iki saatte aralıklarla sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise roket saldırısında biri ağır, iki kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yüzüne şarapnel isabet eden ağır yaralının helikopterle Hayfa’daki Rambam Hastanesine nakledildiği belirtildi.

İsrail, Litani Nehri üzerindeki geçiş noktalarını hedef alıyor

İsrail, Lübnan'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Litani Nehri üzerindeki önemli geçiş noktalarına sistematik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu sabah, Litani Nehri üzerindeki küçük Arzay-Burc Rahhal Köprüsü'nü bombalayan İsrail ordusu, dün de nehir üzerindeki en önemli geçiş noktalarından biri olan Kasımiye Köprüsü'ne iki kez hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise İsrail'in Kasımiye Köprüsü'ne düzenlediği saldırıyı kınamış ve bunun İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu söylemişti.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir daireye düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hazimiyye bölgesinde bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Bölgeden aktarılan bilgiye göre, Hazimiyye bölgesinde yer alan bir binada patlama medyana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Hazimiyye'de bir daireye gerçekleştirdiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu ise Beyrut'ta Kudüs Gücü mensubu bir kişiyi hedef aldıklarını ileri sürdü.

BM Görev Gücü, Lübnan'ın güneyindeki karargahına roket ve mühimmat isabet ettiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde bulunan karargaha roket ve mühimmat isabet ettiğini duyurdu.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, son 48 saatte Nakuda beldesindeki UNIFIL karargahına yakın bölgelerde patlama ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

Kurşun ve şarapnellerin UNIFIL karargahı içindeki binalara ve açık alanlara isabet ederek barış güçlerinin hayatını tehlikeye attığı belirtildi.

UNIFIL karargahı içindeki bir binaya roketin isabet ettiği belirtilen açıklamada, Hizbullah'a işaret edilerek, roketin "devlet dışı bir aktör tarafından ateşlendiğinin" tahim edildiği kaydedildi.

Taraflara UNIFIL güçlerinin güvenliğini sağlama çağrısı yapılan açıklamada, bunu tehlikeye atan her türlü eylemden kaçınmanın tarafların sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Mevcut çatışmanın bir çözüm olmadığı ifade edilen açıklamada, taraflara saldırıları durdurma ve uzun vadeli bir çözüm için çalışma çağrısında bulunuldu.

Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde son dönemde İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu: İran'dan dün gece atılan 2 balistik füze Lübnan'a düştü

İsrail ordusu, dün gece İran'dan atılan iki balistik füzenin Lübnan topraklarına düştüğü iddiasını doğruladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'dan yapılan misillemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

İran'ın dün gece saatlerinde İsrail'i hedefleyen iki balistik füze fırlattığını belirten Ordu Sözcüsü Waweya, söz konusu füzelerin Lübnan topraklarına düştüğünü ileri sürdü.

Waweya, ABD ile 28 Şubat’ta başlattıkları saldırıların ardından ilk kez İran füzelerinin Lübnan içinde düştüğünü iddia etti.

Waweya, paylaşımının altında İran füzelerinin İsrail’in kara saldırıları yürüttüğü Lübnan'ın güneyindeki Beraşit ve Hadasa beldelerine düştüğünü tasvir eden bir görsel de paylaştı.

İsrail basını, İran füzesinin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü ve İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1039'a çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 10 artarak 1039'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 10 artarak 1039'a, yaralı sayısının ise 2 bin 876'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 1029 kişinin öldüğünü, 2 bin 786 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail Maliye Bakanı, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani'nin yeni sınır olmasını savundu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savundu.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Smotrich'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılar sürerken güvenlik ve ekonomik duruma ilişkin değerlendirme yaptığını aktardı.

Smotrich, İsrail'in kuzey sınırında köklü bir değişime gitmesi gerektiğini ileri sürerek "Tıpkı Gazze'de Sarı Hat ve Suriye'de tampon bölge oluşturduğumuz gibi, Litani Nehri Lübnan ile aramızdaki yeni sınırımız olmalıdır." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın güneyinin işgal edilerek tampon bölge oluşturulması gerektiğini iddia eden Smotrich, Lübnan'ın güneyindeki köyleri yıktıklarını söyledi.

Smotrich, Lübnan'da yaralanan oğlu hakkında da bilgi vererek sağlık durumunun iyiye gittiğini ileri sürdü.