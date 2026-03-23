İran: Elektrik santrallerine saldırırlarsa İsrail-ABD üslerine elektrik sağlayan santralleri hedef alacağız

23 Mart 2026, Pazartesi 12:36
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın elektrik santrallerine saldırı olması durumunda İsrail ile ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağını duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

İran'ın elektrik santrallerine saldırılması durumunda misilleme olarak İsrail'in elektrik santralleri ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağı belirtilen açıklamada, ayrıca Amerikalıların bölgede ortak olduğu ekonomik, sanayi ve enerji altyapılarının da hedef alınacağı ifade edildi.

İran basını, Trump'ın tehditleri sonrası bölgedeki 11 enerji ve arıtma tesisinin görüntülerini yayımladı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı konuyla ilgili haberinde, Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerini paylaştı.

Bölgenin kritik enerji tesisleri olarak adlandırılan Kuveyt'teki El-Zur Enerji Santrali ve Tuz Arıtma Tesisi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Baraka Nükleer Santrali ve Tavile Tuz Arıtma Tesisi, Suudi Arabistan'daki Ras el-Hayr enerji santrali ve tuzdan arındırma tesisi ile Eş-Şueybe enerji santrali ve tuzdan arındırma tesisi, Ürdün'deki Akabe ve Es-Samra termik santrali, Bahreyn'deki El-Dur enerji santrali ve Katar'daki Um el-Hul ile Ras Laffan ve Ras Girtas enerji santrallerinin, İran'ın enerji tesislerine saldırı halinde vurulacağı uyarısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

İran Savunma Konseyi: ABD-İsrail, İran adalarına ve kıyılarına saldırırsa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek 

İran Savunma Konseyi, ABD-İsrail'in İran kıyılarına ve adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişimi durumunda Basra Körfezi'ne mayın döşeneceğini duyurdu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Düşmanın, İran kıyılarına veya adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişimi, Fars (Basra) Körfezi'ndeki tüm ulaşım hatlarının çeşitli deniz mayınlarıyla döşenmesiyle sonuçlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, böyle bir durumda ise Basra Körfezi'nin uzun bir süre boyunca Hürmüz Boğazı'na benzer şekilde ciddi bir geçiş kısıtlamasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

Savunma Konseyi, İran'a saldırılara destek vermeyen ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi için İran ile koordinasyon sağlaması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail'in nükleer tesisine ev sahipliği yapan Dimona kentine saldırısının Natanz'daki nükleer tesise saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, İran'ın enerji altyapısını hedef alan herhangi bir saldırıya "derhal ve kesin bir yanıt verileceği" uyarısında bulunuldu.

İran, Diego Garcia Üssü'nü hedef aldığı iddialarını "İsrail'in sahte bayrak operasyonu" diyerek reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin İngiltere'ye ait Diego Garcia Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığına dair iddiaları reddederek, saldırıyı "İsrail'in sahte bayrak" operasyonu şeklinde nitelendirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, CBS News kanalında yayınlanan "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Diego Garcia Üssü'ne ateşlenen füzelerin "İran'a ait balistik füzeler olduğu" yönündeki İsrail'in değerlendirmesini "teyit edemeyeceklerini" belirtti.

Diego Garcia'ya İran tarafından balistik füze fırlatıldığına dair İsrail'in değerlendirmelerinin sorulması üzerine Rutte, "Bunu şu anda teyit edemiyoruz, bu yüzden konuyu araştırıyoruz. Eğer bu doğruysa, Başkan Trump'ın burada yaptığı şeyin, İran'ın balistik füze ve nükleer yeteneklerini ortadan kaldırmanın ne kadar önemli olduğunun bir başka kanıtı olur." dedi.

Rutte'nin konuyla ilgili açıklamasını paylaşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "İran'a karşı yürütülen savaşı desteklemeleri için üyelere baskı yapan kötü şöhretli NATO Genel Sekreteri'nin dahi İsrail'in son dezenformasyonunu teyit etmeyi reddetmesi çok şey anlatıyor. Dünya, bu bayat ve itibarını kaybetmiş 'sahte bayrak' öykülerinden iyice bıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

AA

    HRV: Keyfî kısıtlamalar, yargıya güveni sarsıyor

    Netanyahu da yardım istedi

    Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 40 meslek açıklandı

    Trump'ın İran'ın enerji altyapısına saldırıyı 5 günlüğüne erteledi; İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı

    ABD-New York'ta yolcu uçağı itfaiye aracına çarptı: Pilot ve yardımcı pilot öldü

    İran: Elektrik santrallerine saldırırlarsa İsrail-ABD üslerine elektrik sağlayan santralleri hedef alacağız

    Netanyahu'yu affetmediği için Herzog'u "acınası" olmakla suçladı

    Said Nursi Dinle Bilimi buluşturdu

    Zamanın Bedii’nden Genç Fidanlar’a: Gençlik baharı imanla ebedîleşir

    Said Nursî’yi Jung Psikolojisi üzerinden okuma denemesi -1- Rüya, ilham ve kitap

    Neslin ihyasında Bediüzzaman modeli

    Son dersten ilk emre!

    Herkesin korkup sindiği zaman o hakikati haykırdı

    İran Savunma Bakanlığı: Düşman tamamen teslim olana kadar savaşı sürdüreceğiz

    Enkazdaki çalışmalar sürüyor: Fatih'te doğal gaz patlaması sonucu çöken 2 bina ile ilgili son durum?

    Katar'da helikopter düştü: 1 TSK personeli ile 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar SK personeli şehit oldu

    ABD-İsrail çetesi İran'da biri 10 günlük bebek olmak üzere 7 çocuğu daha katletti

    İran'dan İsrail-Arad'a füze saldırısı: 10'u ağır 84 kişi yaralandı - Netanyahu: Zor bir akşam geçirdik

    Erakçi savaşı sonlandırmak için ülkesinin şartlarını açıkladı

