Savaşta da mağlup barışta da

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer müzakereler sürerken İran’a yönelik saldırıların ardından “dört günde bitireceğim” dediği savaşı sonlandıramadı.

Küresel piyasaların ve kamuoyunun tepkileri ile artan “azil” tartışmaları karşısında çelişkili mesajlar vermeyi sürdürdü. İslamabad’da yapılması planlanan ikinci tur görüşmeler öncesinde “Anlaşma olacak”, “Bugün imza atacağız” ve “Olmazsa bombalarım” şeklindeki çıkışları sonuç vermedi. Karar’ın haberine göre, ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılması beklenen barış görüşmelerinin ikinci turu gerçekleşmedi. Tahran yönetimi, baskı ve tehditlere rağmen heyet göndermeyi reddetti. Trump ise daha önce ilan ettiği 15 günlük ateşkes süresinin dolmasına saatler kala ateşkesi bu kez süresiz uzattığını duyurdu, ancak deniz ablukasının süreceğini açıkladı. Buna karşılık İran, Hürmüz’de İsrail’e ait üç gemiye el koyduğunu bildirdi. Amerikan medyasında ise “Trump konuşarak kaybediyor, Tahran susarak kazanıyor” yorumları yapıldı.