Beyaz Saray’da buluştular: "Putin ve Zelenskiy 2 hafta içinde bir araya gelecek"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlenecek ortak toplantıdan önce açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.

Liderlerle toplantıya geçmeden önce basına açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy ile bugün yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, ayrıca bugün Putin ile de doğrudan görüştüğünü ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantının hemen ardından da Putin'i yine arayacağını söyledi.

Trump, "Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesi çok önemli bir adımdır, bu kilit noktalardan biridir ve bunu masada değerlendireceğiz." dedi.

Toplantıda "toprak takası" konusunu ele almaları gerektiğini de belirten Trump, "Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, Zelenskiy ve Putin'in barış için bir çözüm bulacağını hissettiğini ve nihayetinde, bu konudaki bir kararın iki liderin mutabık kalması sonucunda alınabileceğini vurguladı.

Trump'tan üçlü görüşmeye hazırlık mesajı

Bugünkü toplantının iyi geçmesi halinde Putin ile bir toplantı ayarlayacağını belirten Trump, "Bir sonraki adım üçlü bir toplantı olacak ve bunu halledeceğiz. Ben harika bir sonuç almayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olası üçlü zirve konusunda gerekli ayarlamaları yapacaklarını kaydederek, bu zirveyle birlikte bir barış anlaşmasının sağlanacağını düşündüğünü söyledi.

Bugünkü görüşmelerin ardından yol haritasının daha da netleşmesini beklediğine işaret eden Trump, "Bir veya iki hafta içinde, bu sorunu çözüp çözemeyeceğimizi ya da bu çatışmaların devam edip etmeyeceğini öğreneceğiz. Bunu sona erdirmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın anlaşma yapmak istediğini kaydederek, yakın zamanda bir anlaşmaya varacaklarına inandığını kaydetti.

Rutte: Oyunu iyi oynarsak, (Ukrayna-Rusya savaşı) bunu sonlandırabiliriz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ve Zelenskiy ile düzenlenecek ortak toplantıdan önce açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyalog başlatarak çıkmaza son verdiğini ifade eden Rutte, "Oyunu iyi oynarsak, (Ukrayna-Rusya savaşı) bunu sonlandırabiliriz. Sonlandırmak zorundayız." diye konuştu.

Rutte, Ukrayna altyapısının tahrip edilmesinin ve ölümlerin durdurulması gerektiğini söyleyerek, "Bu, korkunç bir savaş." dedi.

Trump'a hitaben Rutte, "Güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunuzu söylediniz. Bu büyük bir adım, gerçekten dönüm noktası. Her şeyi değiştirir." ifadelerini kullandı.

"30 ülke Ukrayna için güvenlik garantisi çerçevesi üzerinde çalışıyor"

Rutte, Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı toplantının ardından Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını aktaran Rutte, son aylarda İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söyledi.

Rutte, ABD'nin de bu güvenlik garantisi çerçevesine dahil olma isteğini açıkladığını belirterek, Washington'un buradaki rolünün ne anlama geldiğinin ilerleyen günlerde tartışılacağını ifade etti.

Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyalog başlatarak durumu "çıkmazdan kurtardığını" ancak aynı zamanda Rusya'ya "baskı kurduğunu" vurgulayan Rutte, bugünün "çok başarılı" geçtiğini kaydetti.

Trump, üçlü toplantı öncesi Putin'i Zelenskiy'le görüşmeye ikna etti

Rutte, Trump'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı'nı üçlü toplantı öncesi Zelenskiy'le görüşmeye ikna ettiğini aktararak, tarafların bu görüşmenin nerede olacağına karar vereceğini kaydetti.

Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mevcut görüşmelerin parçası olmadığını vurgulayan Rutte, "2024 zirvesinden bu yana NATO'nun resmi tutumu, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin geri dönüşü olmayan bir yol olduğu yönünde ancak burada tartıştığımız konu NATO üyeliği değil. Burada tartıştığımız konu, Ukrayna için (NATO'nun) 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri." dedi.

Rutte, Ukrayna'nın toprak tavizleri konusunun toplantıda ele alınmadığını ifade ederek, ilerleyen günlerde güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini, daha sonra bugün görüştüğü liderlerle çevrim içi toplantı yapacaklarını ve bunun ardından da ABD-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi için çalışacaklarını söyledi.

"(NATO'nun) beşinci maddesi gibi güvenlik garantileri çok önemli"

Von der Leyen de çok önemli bir anın içinde olunduğunu söyledi.

ABD ile AB arasındaki ticaret anlaşmasını hatırlatan von der Leyen, şimdi ise Ukrayna için "adil ve kalıcı bir barış" adına Trump'la birlikte çalışmak üzere Beyaz Saray'a geldiklerini belirtti.

Von der Leyen, barış kapsamında konuşulan güvenlik garantilerine dikkati çekerek, "Güvenlik garantileri üzerinde çalıştığımızı duymak çok güzel. (NATO'nun) beşinci maddesi gibi güvenlik garantileri çok önemli." dedi.

Starmer: Üçlü toplantı, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin ve daha zorlu sorunların çözülmesine katkıda bulunacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın, Avrupa kıtasının ve İngiltere'nin güvenliği için çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün doğru bir yaklaşımla, özellikle güvenlik garantileri konusunda gerçek ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Üçlü toplantının, "mantıklı bir sonraki adım" olduğu değerlendirmesinde bulunan Starmer, "Üçlü toplantı, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin ve daha zorlu sorunların çözülmesine katkıda bulunacak. Gerçekten önemli ve tarihi adım olabilir." diye konuştu.

Macron: Üçlü toplantı düzenlemek için ateşkesi istemeniz bir zorunluluktur

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, böylesi bir toplantıya ev sahipliği ettiği için ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

"Bu masanın etrafındaki herkes barıştan yana." diyen Macron, son yıllarda Ukrayna'da "güçlü ve kalıcı" barışın sağlanması için çok çalıştıklarını dile getirdi.

Macron, Ukrayna'da barışın inşası için Putin, Zelensky ve Trump arasında yapılacak olası üçlü toplantının "sorunu çözmenin tek yolu" olduğunu, ancak bunun için Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da ateşkes sağlamaya ikna etmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, "Böyle bir üçlü toplantı düzenlemek için, konuştuğumuz gibi, ateşkes istemeniz veya en azından (Ukrayna'da) ölümlerin durması bir zorunluluktur." dedi.

Ayrıca Macron, olası üçlü toplantının ardından Avrupa liderlerinin de masada olduğu dörtlü bir görüşmenin yapılmasını önerdi.

Ukrayna'da barışın kalıcı olması ve tüm Avrupa için güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını belirten Macron, bu bağlamda Ukrayna'nın da güvenilir bir orduya sahip olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması konusunda Avrupa ülkelerinin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha yineleyen Macron, "Avrupalıların Ukrayna'ya (sağlanacak) güvenlik garantileri için kendi üstlerine düşeni yapma konusunda oldukça bilinçli olduklarından emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Stubb: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına son verecek ve kalıcı barışı sağlayacak çözümler hemen şimdi üretilmeli

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, burada yaptığı açıklamada, birçok Avrupalı liderin bugün Washington'da bir araya gelmesinin Ukrayna'ya olan desteğin etkin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Küçük bir ülke olduklarını ancak Rusya ile çok uzun bir sınırlarının bulunduğunu vurgulayan Stubb, "Küçük bir ülkeden geliyor olabilirim ancak Rusya ile uzun bir sınırımız var. Kış Savaşı'ndan Devam Savaşı'na kadar Rusya ile bir geçmişimiz de var." dedi.

Stubb, 1944'te Ruslar ile bir çözüme ulaştıklarını ve 2025'te de çözüm bulacaklarına inandığını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına son verecek ve kalıcı barışı sağlayacak çözümler hemen şimdi üretilmeli. Görev zor ama mümkün. Bunun için buradayız." diye konuştu.

Meloni: Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak, bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız

İtalya Başbakanı Meloni, burada yaptığı konuşmada, bugünün önemli bir gün olduğunu ve 3 yılı aşkın sürenin ardından artık bir şeylerin değiştiğini söyledi.

Meloni, Ukrayna'ya birlik halinde destek olmalarının önemli olduğunu dile getirerek, "Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak, bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız." dedi.

İtalya olarak başından beri Ukrayna'nın yanında olduklarını vurgulayan Meloni, barış için sarf ettiği çabaları nedeniyle Trump'ı desteklediklerini ifade etti.

Meloni, Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesinin her türlü barışın ön koşulu olduğunu ve bunu toplantıda ele alacaklarını kaydetti.

Merz: Bir sonraki toplantının (Rusya-Ukrayna) ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum

Gelecek adımların daha karmaşık olduğunu, ancak "yolun açıldığını" belirten Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Geçen cuma günü (15 Ağustos) siz (Trump) bu yolu açtınız, ama şimdi karmaşık müzakereler için yol açıldı." dedi.

Merz, bir sonraki toplantıdan itibaren ateşkesin sağlanmasını istediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki toplantının ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum. Öyleyse bunun üzerinde çalışalım ve Rusya'ya baskı yapmaya çalışalım, çünkü bugün üstlendiğimiz bu çabaların güvenilirliği, ciddi müzakerelerin başlangıcından itibaren, bir sonraki adımdan itibaren en azından ateşkesin sağlanmasına bağlıdır."

Merz, söz konusu toplantı nerede yapılırsa yapılsın üçlü bir toplantı olması gerektiğini kaydetti.

"Putin ve Zelenskiy 2 hafta içinde bir araya gelecek"

Merz, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy'i desteklemek ve Avrupa'nın ortak çıkarlarını korumak için buraya geldiklerini dile getiren Merz, olası müzakereye Ukrayna'nın da katılması gerektiğini belirttiklerini ve böyle bir zirvenin ancak ateşkes sağlanması durumunda yapılabileceğini ilettiklerini söyledi.

Merz, "İkincisi, böyle bir zirve için kapsamlı hazırlıklar yapılmalıdır. Rusya Devlet Başkanının böyle bir zirveye katılmaya cesaret edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle ikna çalışmalarına ihtiyaç var." dedi.

Başbakan Merz, "Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi." diye konuştu.

Merz, görüşmenin nerede yapılacağının ise henüz kararlaştırılmadığını kaydetti.

"İyi uyum içindeydik, aynı görüşleri savunduk ve bence bu Trump'ın da hoşuna gitti"

Ukrayna'ya toprakları terk etmesi gibi bir dayatmanın yapılmaması gerektiğine işaret eden Merz, "Rusya'nın, Ukrayna'dan Donbas bölgesini terk etmesini talep etmesi, açıkça belirtmek gerekirse ABD'nin Florida'yı bırakması gibi bir şeydir. Egemen bir devlet böyle bir kararı kolayca alamaz. Bu, Ukrayna'nın müzakereler sırasında kendisi vermesi gereken bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri verileceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğunu ve bunu Avrupalılarla koordine edeceğini bildirdi.

Avrupalı ortaklarıyla iyi hazırlandıklarını dile getiren Merz, "İyi uyum içindeydik, aynı görüşleri savunduk ve bence bu Trump'ın da hoşuna gitti. Çünkü Avrupalıların burada tek ses olarak konuştuğunu fark etti." şeklinde konuştu.

Merz, bugünkü toplantıda beklentilerin karşılanmasından öte aşıldığını vurgulayarak, önlerinde hala çok fazla atılması gereken adımın olduğunu ancak bu işi başarmak konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

"Burada söz konusu sadece Ukrayna toprakları değil, Avrupa'nın siyasi düzenidir"

Almanya'nın, güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya barış gücü göndermesi ihtimali sorulan Merz, bu konuyu Avrupalı ortaklarıyla ABD hükümetinin ele alması gerektiğini belirtti.

Merz, tüm Avrupa'nın bu konuda işbirliği yapması gerektiğini kaydederek, "Burada söz konusu sadece Ukrayna toprakları değil, Avrupa'nın siyasi düzenidir." dedi.

Almanya olarak bu konuda büyük sorumluluk duyduklarını ifade eden Merz, ne ölçüde katılacakları konusunu hem Avrupa'da hem de ülke içerisinde görüşmeleri gerektiğini ancak bu soruya kesin yanıt vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

Planlanan Putin-Zelenskiy görüşmesi hakkındaki beklentileri sorulan Merz, şu anda bir şey söyleyemeyeceğini ancak Ukrayna'da bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Merz, Zelenskiy'nin, ateşkes olmadan Putin ile bir görüşmesinin kendisi için düşünülemez olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Trump'ın Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmesi sona erdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Doğu Salonu'nda yapılan toplantı sona erdi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

ABD Başkanı Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi için Avrupalı liderlerle görüşmesine bir süre ara verdiği bildirilmişti.

"Putin ve Trump arasında samimi ve oldukça yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi"

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderler ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından Putin ile yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmenin Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uşakov, Putin'in Alaska'da düzenlenen zirvedeki misafirperverliği ve iyi organizasyonu ile Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerlemeden dolayı Trump'a teşekkür ettiğini söyledi.

Trump'ın, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve bazı Avrupa liderleriyle tamamlanan görüşmeler hakkında Putin'e bilgi verdiğini söyleyen Uşakov, "Putin ve Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine desteklerini belirttiler. Her iki lider, doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler." diye konuştu.

Rus ve Amerikan liderinin Ukrayna krizi ve diğer uluslararası güncel konularda birbirleriyle temas halinde olma konusunda anlaştığını vurgulayan Uşakov, Putin'in, telefon görüşmesi esnasında Trump'ın Ukrayna çözümüne yönelik çabalarının önemini vurguladığını dile getirdiğini aktardı.

Uşakov, "Görüşme samimi ve oldukça yapıcı bir şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.