Fenerbahçe, İzmir'den 1 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması 0-0 beraberlikle tamamlandı.

14. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada defanstan seken topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele'nin vuruşunda, meşin yuvarlak Fenerbahçeli Brown'a çarpıp taca çıktı. 23. dakikada Göztepe'de ceza saha sağ önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi. 37. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi üzerinden topla buluşan Olaitan'ın Janderson ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içerisinde girip vuruşunda, defanstan dönen top Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından sekip taca gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 51. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çizgisi önünde Juan'dan topu alıp ceza sahasında giren Janderson'un şutunda, meşin yuvarlak defanstan kornere çıktı. 58. dakikada Göztepe atağında, Janderson'un kafasıyla aşırttığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Juan, rakibini çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içerisindeki takım arkadaşlarına gönderdiği meşin yuvarlağı Fenerbahçe defansı uzaklaştırdı. 67. dakikada Göztepe'de ceza saha sol önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta, direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi. 69. dakikada Fenerbahçe atağında sol kanattan topla ilerleyen Brown 2 rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası sağ önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı. 75. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Szymansk'nin ceza sahası sol tarafından ortasında iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 90. dakikada Göztepe defansının müdahalesiyle Cenk Tosun, yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, VAR'ın uyarası sonucu pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi. Fenerbahçe'de topun başına geçen Talisca'nın kullandığı penaltıda, kaleci Lis soluna uzanıp topu çıkardı. Maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. AA

