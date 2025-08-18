Baskılar ve sansür ciddi şekilde arttı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda Türkiye’de demokratik standartların sistematik biçimde erozyona uğradığına , baskı ve sansürün arttığına dikkat çekildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, “2024 İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporları” kapsamında Türkiye’ye ilişkin yıllık değerlendirmesini yayınlandı. 12 Ağustos tarihli rapor, takvim yılı boyunca Türkiye’deki insan hakları durumuna odaklanıyor. Raporun Öne Çıkan Başlıkları şu şekilde: 1. Yaygın insan hakları ihlâlleri: Rapor, insan hayatına yönelik ciddî ihlâllerin altını çiziyor. Ayrıca gazeteciler, muhalifler, mültecilere yönelik keyfi gözaltılar, işkence, basın sansürü ve “ulusötesi baskı” (transnational repression) vakalarının tespit edildiği kaydedildi. 2. Basın özgürlüğünde gerileme: 2024 yılı basın özgürlüğü açısından “kaybedilmiş bir yıl” olarak tanımlandı. 3. Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü zayıf. 4. Sığınmacı ve göçmen hakları ihlalleri. 5. Sivil toplum ve hak savunucularına baskı. 6. Etnik ve dini azınlıklara yönelik ayrımcılık.

Demokratik standartlar erozyona uğradı

Raporun sonuç bölümünde, Türkiye’nin 2024 yılı insan hakları sicili zayıf olarak değerlendirildi. Özellikle güvenlik politikaları, demokratik kurumların gerilemesi, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve sivil toplumun baskı altına alınması konularında ciddî uyarılar yer aldı. Göçmenlere ve azınlıklara yönelik ayrımcı uygulamalar da bu tablonun parçası olarak öne çıkıyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, ABD Dışişleri’nin raporu, Türkiye’de demokratik standartların ve temel özgürlüklerin sistematik biçimde erozyona uğradığını belirtiyor. Raporda öne çıkan sorun başlıkları şöyle: İfade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, muhaliflere sistematik baskı, Yargı bağımsızlığının zayıflaması ve uzun tutukluluklar, Mülteci politikalarında sertleşme ve hak ihlâlleri, Ulusötesi baskı yöntemlerinin kullanılması, Güvenlik operasyonlarında hesap vermezlik ve sivil ölümlerinde cezasızlık.

***

Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan İnsan Hakları Raporu’ndaki Türkiye ile ilgili iddialara tepki gösterdi. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu’nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz. Ülkemiz, terörün her türü ve tezahürüne karşı hukukun üstünlüğü ilkesi ile temel hak ve özgürlükler çerçevesinde başarıyla mücadele etmektedir. Raporda bu bağlamda yer alan iddialar gerçeklikten uzaktır.”

Haber Merkezi