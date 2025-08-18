"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ

Mısır: Sözde 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddediyoruz

18 Ağustos 2025, Pazartesi 17:25
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Filistin'in büyük bir insani trajediyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek sözde "Büyük İsrail" açıklamalarını ise reddettiklerini belirtti.

Abdulati, Mısır'a resmi bir ziyarette bulunan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin halkının abluka ve sistematik açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Abdulati, Gazze’ye yönelik tehditlerin ve işgal planlarının ciddi endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Mısır'ın Filistin meselesine yönelik tutumunun değişmez olduğunu vurgulayan Abdulati, herhangi bir zorla yerinden etme girişimini veya demografik değişikliği kabul etmediklerini dile getirdi.

Abdulati, şunları kaydetti:

"Filistin büyük bir insani trajedi yaşıyor ve sözde Büyük İsrail açıklamalarını reddediyoruz. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda yaşanan engellere rağmen, Mısır ve Katar heyetleri olarak ateşkese ulaşmak ve Gazze'de akan kanı durdurmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz."

İsrail Gazze'ye yardım girişini engellemeye son versin

Refah Sınır Kapısı üzerinden giren yardımların yüzde 70'inin Mısır tarafından sağlandığını ve 5 bin tırın giriş izni beklediğini belirten Abdulati, "İşgalci İsrail makamları, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki çalışmaları kısıtlıyor. Gazze'yi her türlü yardımla doldurmaya hazırız ancak İsrail'in engellemelerinin sona ermesini istiyoruz." dedi.

"Gazze müzakerelerinde hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz"

Mısır Dışişleri Bakanı, "Gazze müzakerelerinde hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz ve kalıcı bir ateşkesi umut ediyoruz." dedi.

Abdulati, uluslararası toplumu Gazze'de ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskıyı sürdürmesi çağrısında bulunarak, "Gazze'de her türlü zorla göç ettirme girişimini reddediyoruz." dedi.

Filistin halkının çektiği acının uluslararası hukuka ve insanlık onuruna aykırı olduğunu vurgulayan Abdulati, Mısır'ın bu süreçte hiçbir haksızlığa ortak olmayacağını dile getirdi.

Filistin Başbakanı Mustafa: Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceğiz

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceklerini duyurdu.

Mısır'a resmi ziyarette bulunan Filistin Başbakanı Mustafa, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda basın toplantısı düzenledi.

Mustafa, "Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceğiz." diyerek Gazze’deki Refah Sınır Kapısı'nın halk için bir yaşam kapısı olması gerektiğini, İsrail’in halkı aç bırakma ve yerinden etme politikalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Uluslararası toplumun daha etkin adımlar atarak İsrail’i abluka ve açlık politikasını durdurmaya zorlaması gerekiyor." diyen Mustafa, Gazze’nin her iki yakasını birleştirme hedefinde olduklarını kaydetti.

Başbakan Mustafa, Gazze'de savaşın durdurulması ve yeniden imarın başlatılması için kaybedecek zaman olmadığını ifade ederek Gazze Şeridi'nde "örgütlü bir siyasi yapı" oluşturmak yerine mevcut resmi kurumların yeniden etkinleştirilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Filistin Başbakanı ayrıca, Gazze’nin yeniden inşası için Kahire’de bir konferans düzenlemek amacıyla Mısır'la işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.

