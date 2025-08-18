"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ

'Trump, Putin tarafından kandırıldı'

18 Ağustos 2025, Pazartesi
ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Başkan Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Alaska'daki görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "bir kez daha kandırıldığını" ileri sürdü.

ABC News'in "This Week" programına misafir olan Demokrat Senatör Van Hollen, Trump-Putin görüşmesini değerlendirdi.

 

Van Hollen "Trump, Putin tarafından bir kez daha kandırıldı. Putin, Amerikan topraklarında kırmızı halıda ağırlandı. Ama ne ateşkes, ne de Putin ile (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy arasında yakın bir görüşme oldu." dedi.

Trump'ın görüşme öncesi dile getirdiği yaptırımların "bir kenara bırakıldığını" ifade eden Van Hollen, Trump'ın da Putin tarafından övüldüğünü vurguladı.

Van Hollen, Kongre'nin ve Senato'nun, Rusya'ya ve Putin'e yaptırımlar getirecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşme öncesi Putin'in aklında tek bir hedef olduğunu ve görüşme sonrası o hedeften vazgeçmediğini belirten Van Hollen, Trump'ın yapmayı umduğu ateşkesi "dahi yapamadığını" bu yüzden bu görüşmenin Putin için bir "zafer" sayıldığını savundu.

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

AA

