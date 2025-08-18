"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gelibolu bölgesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

18 Ağustos 2025, Pazartesi 12:41
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Gelibolu bölgesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından Çanakkale/Gelibolu'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Orman kahramanlarının cansiperane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, vatandaşlarımızdan 'yeşil vatan'ımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Gelibolu'daki yangın nedeniyle kısmen kapatılan Tarihi Alan ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle kapalı olan Tarihi Alan'ın kuzey hattının (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ziyarete açıldığı duyuruldu.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangın nedeniyle 7 köy tahliye edilmiş, Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişler ziyaretçilerin güvenliği açısından durdurulmuştu.

Yangın, ekiplerin iki gün süren hava ve kara müdahalelerinin ardından dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

