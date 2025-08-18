Pazarda her şey ateş pahası

Adana’nın Kozan ilçesinde semt pazarına giren vatandaşlar pahalılıktan dert yandı. Pazar esnafı ise vatandaşın alım gücünün düştüğünü, satış yapamadıklarını belirtti.

Bir pazar esnafı vatandaşın kendisine fiyatları sorduğunu, ne rakam söylese pahalı bulduklarını anlatarak, şunları söyledi: “Tarlaya gidiyoruz karpuzun kilosunu 11 liradan alıyoruz. Bu karpuzu halk nasıl yesin? Şöyle pazara uçtan uca bakın; kilosu 45 lira, 50, 60, 70 lira. Ben 150 liraya üzüm alıp yiyemem ki. Gariban yiyemiyor. Akşama kadar sattığım bu karpuzu akşam bedavaya veriyorum.” Bir vatandaş da “Pazardaki fiyatlar uçuyor, el yakıyor. Birkaç poşet bir şeyler aldım. Yaz meyvelerinin tadına bakmadım. Pahalı, ateş yakıyor elini. Hayat bitmiş. Ölmüşüm, ağlayanımız yok” diye konuştu. Adana - Anka

