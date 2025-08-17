"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze çağrısı: Tarihe sessizlikle geçecek bir suç ortaklığından kaçının

17 Ağustos 2025, Pazar 14:11
Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrailli yetkililer tarafından benimsenen "yerleşimci ve yayılmacı fikir ve projeler" ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sözde "Büyük İsrail" vizyonu hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

İşgal adım adım ilerliyor! - İsrail, Gazzelileri güneye taşımaya hazırlanıyor
31 İslam ülkesi ile İİT ve KİK, İsrail'i şiddetle kınadı: 'İşgal planını kesin şekilde reddediyoruz'
Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya

 

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in “Büyük İsrail” projesi en güçlü şekilde kınanarak, girişim gayrimeşru ve uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirildi.

 

Açıklamada, İsrail’in Filistin topraklarını genişletme, Kudüs’ü Yahudileştirme ve Filistin halkını göçe zorlama politikalarının “sistematik bir soykırım ve etnik temizlik” anlamına geldiği belirtilerek, Gazze’nin İslam ümmeti için bir direniş kalkanı olduğu ve işgalinin tüm Müslümanlar için büyük bir tehlike teşkil edeceği ifade edildi.

 

İşgal projelerine karşı İslam dünyasının birlik olması istenen açıklamada, uluslararası topluma Gazze'yi kurtarın çağrısında bulunuldu.

İsrail ile her türlü normalleşmeyi reddederek, İslam ülkelerini Filistin direnişine tüm meşru yollarla destek olmaya çağıran Birlik, uluslararası toplumdan, tarihe sessizlikle geçecek bir suç ortaklığından kaçınarak, İsrail'in her türlü ilhak ve kalıcı işgal girişimini reddetme ve politikalarını durdurmak için somut adımlar atması istendi.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail” ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsrailinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

AA

