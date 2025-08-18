"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İspanya'da aşırı sıcaklar 2 bin 405 kişinin ölümüne sebep oldu

18 Ağustos 2025, Pazartesi 20:01
İspanya Günlük Ölüm İzleme Sisteminin (MoMo) verilerine göre bu yaz 16 Ağustos tarihine kadar sıcak havaların neden olduğu ölümlerin şimdiden geçen yılın üzerinde olduğu görüldü.

İstatistiklere göre 2024'ün 15 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında İspanya'da 2 bin 12 kişi aşırı sıcak havalardan ölürken, bu rakam bu yaz döneminde 16 Ağustos'a kadar 2 bin 405 oldu.

Sadece ağustos ayının ilk iki haftasında 931 kişi aşırı sıcaklardan öldü.

İspanya'da 2023 yazında 3 bin 7, büyük yangınlar ve sıklıkla aşırı sıcak hava dalgalarının görüldüğü 2022 yazında da 4 bin 789 kişi ölmüştü.

Son iki haftadır bu yazın ikinci büyük sıcak hava dalgasının yaşandığı İspanya'da, Devlet Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) verilerine göre 16 Ağustos'ta ülkede 224 ölçüm istasyonunda hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu bildirildi.

AEMET, 16 Ağustos'ta termometrelerinin 6 yerde 44 derecenin üzerine çıktığını, güneydeki Kurtuba kentinde 44,7 derecenin görüldüğünü açıkladı.

İspanya'da büyük orman yangınlarına neden olan aşırı sıcak hava dalgasının bu hafta sonunda ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İsrail tarafından 2. İran savaşının yeniden kışkırtılacağına dair spekülasyonlar var"

    Yapay zekayla oluşturulan sahte görsellere ve seslere çok dikkat etmek gerekiyor!

    İspanya'da aşırı sıcaklar 2 bin 405 kişinin ölümüne sebep oldu

    Pakistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 657'ye yükseldi

    Gazze’deki ABD'li hemşire: ''Durum felaket ötesi'' - "Hastanede açlıktan ölen bebeklere şahit olduk"

    Mısır: Sözde 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddediyoruz

    'Trump, Putin tarafından kandırıldı'

    Baskılar ve sansür ciddi şekilde arttı

    Vergilerin % 22’si faize - Yılın ilk sekiz ayında 994 konkordato

    Gelibolu bölgesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

    "İsrail'le İran arasında her an yeni bir savaş çıkabilir"

    Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Pazarda her şey ateş pahası

    Cezayir'in doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

    Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeç çağrısı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

    'Rusya konusunda "büyük gelişmeler" var'

    2992 orman yangını, orman dışı alanlarda başladı

    Komplo teorisi nedir?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    2992 orman yangını, orman dışı alanlarda başladı
    Genel

    'Rusya konusunda "büyük gelişmeler" var'
    Genel

    Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeç çağrısı
    Genel

    Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
    Genel

    "İsrail'le İran arasında her an yeni bir savaş çıkabilir"
    Genel

    Cezayir'in doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Gelibolu bölgesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.