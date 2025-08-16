"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

"Karada, havada ve denizde ateşkes sağlansın''

16 Ağustos 2025, Cumartesi 18:52
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiğini belirterek "karada, havada ve denizde ateşkes sağlanması" çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini Telegram hesabından yaptığı paylaşımında değerlendirdi.

 

Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderlerin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenskiy, "kalıcı ve gerçek" bir barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

 

Zelenskiy, "karada, havada ve denizde ateşkesin sağlanması" gerektiğini vurgulayarak, "Tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerini serbest bırakmalı ve Rusya tarafından kaçırılan çocukları geri getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Karada, havada ve denizde ateşkes sağlansın''

    Avrupa basını, Trump-Putin görüşmesini böyle gördü: "Başarısız"

    Yoğun ilgi gören yaz Kur'an kursları sona erdi - Kur'an coşkusu her an devam etmeli

    31 İslam ülkesi ile İİT ve KİK, İsrail'i şiddetle kınadı: 'İşgal planını kesin şekilde reddediyoruz'

    Pakistan'daki sel afetinde 330 kişi öldü

    Sındırgı raporu: 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

    Suriyeli Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'yi kınadı: Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor!

    Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü

    İstanbul'da fırtına: Bir tekne alabora oldu

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya

    Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı

    'ABD ile gereksiz bir türbülans yaşıyoruz'

    Emirdağ’a sürgün - Üstadın Hayatı (7)

    Galatasaray 2'de 2 yaptı

    Danimarka'da tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

    Almanlar: Filistin resmen tanınsın

    İsrail’e meydan okudular

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Risale-i Nurlar, gençlerin keşfetmesi gereken bir hazine
    Genel

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya
    Genel

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'ABD ile gereksiz bir türbülans yaşıyoruz'
    Genel

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek
    Genel

    Gözler Alaska'daki kritik zirvede
    Genel

    Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı
    Genel

    Suriyeli Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'yi kınadı: Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.