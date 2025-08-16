Yoğun ilgi gören yaz Kur'an kursları sona erdi - Kur'an coşkusu her an devam etmeli

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla açılan yaz Kur'an kursları sona erdi.

Camiye gelen çocuklar mutlu

Yaz Kur’ân kursu büyük ilgi görüyor

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Yaz Kur'an kursları faydalı, ancak yetersiz!

Yaz mevsiminde coşkuyla hissedilen Kur'an eğitimi coşkusunun yılın her anına yayılarak ailelerin yuvalarını küçük birer ilim meclislerine dönüştürmeleri gerekmektedir. Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin önemle üzerinde durup tavsiyede bulunduğu üzere, çocuklarının küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almaları ve Cenab-ı Hakk'ı bizlere tanıtan üç büyük külli muarrifi yani Kur'an-ı Hakimi, Peygamber Efendimizi -Aleyhissalatu Vesselam- ve Kainat Kitabını en iyi şekilde bilmeleri ve öğrenmeleri ve bu vesileyle İman ve İslamiyetten ziyadesiyle hissedar olarak hayatlarını nurlandırmaları kainat çapında en önemli mesele ve vazife olarak anne ve babaların en önemli gündemi olmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığının her sene okulların yaz tatiline girmesiyle başlattığı yaz Kur'an kursları, ülkenin dört bir yanında binlerce çocuğun katılımıyla bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Başkanlıkça bu yılki teması, "Yazımda Kur'an var", "Her yaz yeni bir heyecan, cami, çocuk ve Kur'an" olarak belirlen kurs süresince çocukların hem manevi gelişimlerine hem de sosyal yönlerinin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlendi.

Bu yıl 30 Haziran-15 Ağustos tarihlerindeki yaz Kur'an kursları, yurt genelinde düzenlenen kapanış programlarıyla tamamlandı.