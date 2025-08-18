"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Vergilerin % 22’si faize - Yılın ilk sekiz ayında 994 konkordato

18 Ağustos 2025, Pazartesi 17:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe verilerini açıkladı. Verilere göre, merkezi yönetim bütçesi Temmuz ayında 23,9 milyar TL açık verdi.

Ocak-Temmuz döneminde merkezî yönetim bütçe giderleri 7 trilyon 699,8 milyar TL, bütçe gelirleri 6 trilyon 695,5 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 4,3 milyar TL olarak belirlendi. Vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 49,6 artarak 5 trilyon 721 milyar 293 milyon liraya ulaştı.

Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 51,4 olarak kayıtlara geçti. Böylece Hazine’nin kasasına günde 26 milyar 987 milyon 231 bin lira tutarında vergi geliri kaydedildi. BirGün’ün haberine göre faiz giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 oranında artarak 1 trilyon 246 milyar lirayı buldu. Her 100 liralık vergi gelirinin 22 lirası faiz harcamalarına gitti.

Yılın ilk sekiz ayında 994 konkordato

Türkiye’de konkordato başvuruları 2025’te arttı. Yılın ilk sekiz ayında 994 şirket konkordato talep ederek geçen yılın toplamını yüzde 73 aştı. En çok başvuru inşaat ve imalat sektörlerinden geldi. Oda TV’nin haberine göre; Türkiye’de son beş yılda toplam 2 bin 718 konkordato başvurusu yapılırken, 2025 yılı 994 başvuruyla rekor seviyeye ulaştı. Sanayiciler, mevcut konkordato sisteminin firmalara geçici mühlet tanıyıp kayyım atanması üzerine kurulu olduğunu ve bu süreçte reel sektör borçlarının öncelikli olarak gözetilmediğini vurguladı.

