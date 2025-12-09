"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

BM'den İsrail'e tepki: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız

09 Aralık 2025, Salı 23:37
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Gazze’deki sarı hattın “artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu” yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya Dujarric, “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız.” cevabını verdi.

Dujarric, bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planının ruhuna ve lafzına aykırı olduğuna işaret ederek, BM içinde Gazze’den bahsederken sarı hat değil mevcut Gazze-İsrail sınırları çerçevesinde konuştuklarını aktardı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, önceki gün Kuzey Gazze’de, İsrailli askerlere konuşurken, ateşkes kapsamında Gazze’yi bölen sarı hattın, Gazze ile İsrail arasında “yeni bir sınır” olduğunu iddia etmiş, İsrail'in mevcut askeri mevzilerini koruyacağını savunmuştu.

AA

