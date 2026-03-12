İslâmofobiye karşı hamle

İngiltere hükümeti, Müslümanlara yönelik şiddet, taciz, ön yargı ve genellemeleri içeren yeni "Müslüman karşıtı düşmanlık" tanımını açıkladı.

İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, hükümetin Müslümanlara yönelik nefret suçlarında kaydedilen artışa karşı harekete geçme sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Hükümet, yasal bağlayıcılığı bulunmayan bu tanımın Müslümanlara yönelik şiddet, taciz, ön yargı ve ayrımcılığı daha iyi anlamak ve önlemek için kullanılacağını bildirdi.

Hükümet ayrıca Müslüman karşıtı düşmanlıkla mücadele için özel bir temsilci atayacağını, kurum ve kuruluşları da bu tanımı benimsemeye teşvik edeceğini açıkladı. Strateji kapsamında nefret suçlarının daha etkin şekilde kovuşturulması ve inanç topluluklarına yönelik güvenlik desteklerinin artırılması planlanıyor.